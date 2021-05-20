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    • Yaşam
    • 20.05.2021 17:36
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    • 20.05.2021 17:39
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    Vatandaşlar ne olduğunu anlamadı! lı turist 'nda çırılçıplak soyundu

    'de madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen lı Turist kadın çırılçıplak soyundu. Vatandaşların tepkileri sonrası üzeri giydirilen kadın kaçarak gözden kayboldu.

    İHA
    Kadın turist Taksim'de çırılçıplak soyundu

    Olay, dün akşam saat 19.30'da Taksim Meydanında meydana geldi.

    Vatandaşlar ve turistler de bir an neye uğradığına şaşırdı.

    Edinilen bilgiye göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen turist kadın sokakta çıplak soyundu.

        Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti.

        Çıplak şekilde gezen turist kadına meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi.

        Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.
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            Haberler Yaşam Vatandaşlar ne olduğunu anlamadı! Faslı turist Taksim Meydanı'nda çırılçıplak soyundu