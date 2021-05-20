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    • Yaşam
    • 20.05.2021 16:43
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    • 20.05.2021 16:43
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    Kontrolden çıktı bariyerlere ok gibi saplandı! 'da feci kaza

    'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere ok gibi saplanan kamyonun sürücüsü yaralandı. Öğle saatlerinde yaşanan kazada yaralı sürücü ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

    Kontrolden çıktı bariyerlere ok gibi saplandı

    'da, TEM Otoyolu'nda bariyerle çarpan kamyonun şoförü Metin Aykanat (57), yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Metin Aykanat yönetimindeki 53 AE 751 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kamyonun ön kısmına saplanan bariyerler arka kısmından çıktı.

    Kazada, kamyon şoförü Metin Aykanat yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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