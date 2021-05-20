Uyuşturucudan ölen Havva Nur'un arkadaşlarına tutuklama (Yaşam haberleri)

Antalya'da iki arkadaşı ile gittiği apart otelin odasında fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Havva Nur Çalışgan'ın (19) ailesi kızlarının ardından gözyaşı döktü. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki sınıfının en başarılı öğrencisi olan Havva Nur, iyi bir avukat olmak istiyordu. Genç kızın ölümünden sonra gözaltına alınan iki arkadaşı, uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklandı.
CEYDA'NIN YARDIM ÇIĞLIĞI
Antalya'da Ceyda K. (32), 9 yıl önce evlendiği Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatıldı. Bir süre sonra da uyuşturucu madde parası için fuhuşa ve hırsızlığa zorlandı. 2 çocuk annesi, bağımlılıktan kurtulmak istediğini söyledi. "Artık bunu yaşamak istemiyorum. Lütfen yardım edin" dedi. Genç kadın, uyuşturucu batağından kurtulup, biri yurtta diğeri akrabasında olan, isimlerini dövme yaptırdığı çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.
SUDAN ÖLÜM
İstanbul Beyoğlu'nda kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan 19 yaşındaki Serdar Ç, kendisine su vermeyen 26 yaşındaki arkadaşı Mahsun Çirik'i kalbinden ve boynundan bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan genç, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan bıçaklı saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.