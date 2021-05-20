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    Uyuşturucudan ölen Havva Nur'un arkadaşlarına tutuklama (Yaşam haberleri)

    'da iki arkadaşı ile gittiği apart otelin odasında fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 'ın (19) ailesi kızlarının ardından gözyaşı döktü. 'ndeki sınıfının en başarılı öğrencisi olan Havva Nur, iyi bir avukat olmak istiyordu. Genç kızın ölümünden sonra gözaltına alınan iki arkadaşı, uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklandı.

    Havva Nur'un arkadaşlarına tutuklama

    Antalya'da iki arkadaşı ile gittiği apart otelin odasında fenalaşarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Havva Nur Çalışgan'ın (19) ailesi kızlarının ardından gözyaşı döktü. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki sınıfının en başarılı öğrencisi olan Havva Nur, iyi bir avukat olmak istiyordu. Genç kızın ölümünden sonra gözaltına alınan iki arkadaşı, uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklandı.

    CEYDA'NIN YARDIM ÇIĞLIĞI
    Antalya'da Ceyda K. (32),     9 yıl önce evlendiği Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatıldı. Bir süre sonra da uyuşturucu madde parası için fuhuşa ve hırsızlığa zorlandı. 2 çocuk annesi, bağımlılıktan kurtulmak istediğini söyledi. "Artık bunu yaşamak istemiyorum. Lütfen yardım edin" dedi. Genç kadın, uyuşturucu batağından kurtulup, biri yurtta diğeri akrabasında olan, isimlerini dövme yaptırdığı çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

    SUDAN ÖLÜM
    İstanbul     Beyoğlu'nda kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan 19 yaşındaki Serdar Ç, kendisine su vermeyen 26 yaşındaki arkadaşı Mahsun Çirik'i kalbinden ve boynundan bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan genç, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan bıçaklı saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        DEHŞET ODASI
        Manisa         Turgutlu'da Murat Çakmakçı ile kardeşi Yunus Çakmakçı arasında inşaatı tamamlanan yeni evlerinde oda seçimi sebebiyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası Murat Çakmakçı çatıya çıkarak av tüfeğini aldı. Kardeşine ateş ederek öldürdü. Katil ağabey, gözaltına alındı.

        MEHMET'İN HAYATI ACILARLA DOLU
        Adana'da         sokakta oynarken magandanın tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan 5 yaşındaki Mehmet Ali Ağamak'ın hayatından dram çıktı. Hastanede yaşam mücadelesi veren küçük Mehmet Ali'nin doğduğu gün annesini kaybettiği öğrenildi. Hastane kapısında evladından gelecek müjdeli haberi bekleyen acılı baba Mehmet Arif Ağamak, "Çocuğum var dikkat et, sıkma diye bağırdım ama hedef seçmeden ateşledi. Bağırdım ama dinletemedim. O kadar seslendim ama sıktı ve oradan kaçtı. Çocuğum gözlerimin önünde vuruldu, perişan oldum" dedi. Ziya RAMOĞLU.

        3 SANTİM UĞRUNA
        İstanbul Esenyurt'ta özel bölgesindeki siğiller nedeniyle cinsel organında 3 santim kısalma meydana geldiğini düşünerek bıçak altına yatınca ölen 2 yıllık evli Vedat T.'yle (29) ilgili soruşturma sürüyor. Levent'teki özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatta Vedat T.'nin kalbi durdu. Kalp masajıyla hayata döndürülen Vedat T., aynı hastanenin Bakırköy şubesine sevk edildi ancak yeniden kalbi durdu. İkinci kez hayata döndürülen Vedat T. hastanede hayatını kaybetti. Ameliyata giren doktor T.T., "Anesteziden çıkamadı. Benim bir kusurum yok" sözleriyle kendini savundu. Aile ise isyanda. Dilek Yaman DEMİR.

            ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ
            İstanbul             Bayrampaşa'da özel güvenlik olarak çalışan iki çocuk babası Mert Kaplan, yanında hızla geçen araçtaki sürücüyü uyardı. Aracı durduran Aytekin Ö. genci kalbinden bıçakladı. Kaplan, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı. Zanlı olaydan yarım saat önce Zeytinburnu'nda bir site önünde oynayan iki çocuğu bıçakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Yunus Emre KAVAK.

            155.3 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 155 milyon 324 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 89 bin 252'şer lira, 4 bilenler bin 394'er lira, 3 bilenler 104'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira ikramiye alacak.

            3 TALİHLİYE 273'ER BİN
            5+1             bilen 3 kişi, 273 bin 576'şar lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 297'şer lira, 4+1 bilenler 459'ar lira, 4 bilenler 32'şer lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 10'ar lira, 1+1 bilenler 5'er lira, 0+1 bilenler 5'er lira alacak.
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            Haberler Yaşam Uyuşturucudan ölen Havva Nur'un arkadaşlarına tutuklama (Yaşam haberleri)