Uyuşturucudan ölen Havva Nur'un arkadaşlarına tutuklama (Yaşam haberleri)

CEYDA'NIN YARDIM ÇIĞLIĞI

Antalya'da Ceyda K. (32), 9 yıl önce evlendiği Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatıldı. Bir süre sonra da uyuşturucu madde parası için fuhuşa ve hırsızlığa zorlandı. 2 çocuk annesi, bağımlılıktan kurtulmak istediğini söyledi. "Artık bunu yaşamak istemiyorum. Lütfen yardım edin" dedi. Genç kadın, uyuşturucu batağından kurtulup, biri yurtta diğeri akrabasında olan, isimlerini dövme yaptırdığı çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.