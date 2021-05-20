Mahsun Gökçur: Lezzetin ve kalitenin adresi Dürümcü Mahsun Usta olacak

Dürüm, Türk insanının hazır yemek sektörüne damga vurmuş bir yiyecektir. Bu konuda iddialı olan Dürümcü Mahsun Usta CEO'su Mahsun Gökçur, "İstanbul'da lezzetli bir dürüm yemenin adresi artık Dürümcü Mahsun Usta olacak. Mükemmel lezzeti ve doyurucu porsiyonlarının yanında kullanılan malzemelerin kalitesi ile de damaklara hitap etmektedir. Biz etin en iyi kısmını mükemmel yağ oranıyla karıştırarak hazırladığımız kebaplarımızı en uygun pişirme usulüyle müşterilerimize sunuyoruz. O nedenle bir kez yiyen bir daha bizi bırakamıyor. İstanbul'da böyle lezzetli kebap ve dürüm yapan bir restoran bulmak çok zor." diyerek iddiasının arkasında olduğunu vurguladı.

Mahsun Gökçur, 1982 yılında Muş ilinde dünyaya gelmiştir. O zamanlar ailesinin çektiği maddi sıkıntılar nedeni ile daha çocuk yaşta İstanbul'a çalışmaya gelir. Başarılı ustaların yanında yardımcı olarak çalışırken bir gün kendisinin de usta olduğu günlerin hayalini kurar. Çok sıkı çalışarak hayalini kurduğu bu mesleği nihayet icra etmeye başlar. İlk olarak Türkiye'nin belirli saygın mekânlarında et ustalığı, ardından yöneticilik yapan Mahsun Gökçur, 10 yıl boyunca başarılarla dolu bir meslek hayatı geçirmiştir.

10 yılın ardından 4 kardeşi ile birlikte 2005 yılında Dürümcü Mahsun Usta ismi ile ilk restaurantını açmıştır. İlk başta iki masa ile kariyerine başlayan Mahsun Gökçur, günümüzde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde şubeler açarak başarı ve ünü yakalamıştır. Bu konudaki sorulara ise "Uzun yıllar, çok kaliteli restoranlarda kalifiye eleman olarak çalıştıktan sonra kendi yerimi açmak istedim. Bu işe başlarken güvendiğim tek şey mesleğimdeki başarım ve azimli çalışma prensibimdi. 2 tane masa ile başladığım restoran maceramız şimdi şubeleri olan bir zincire dönüşmüştür. 150 kişilik çalışan ailemizle birlikte lezzetli kebaplarımız ve nefis dürüm çeşitlerimiz ile pek çok damağa hitap etmekteyiz. Olduğum yerden memnunum ama daha da geliştirmek istiyorum. Dünya çapında bir lezzet zinciri kumayı hedefliyorum." şeklindeki sözleriyle açıklık getirmektedir.

Başarılı işletmeci Mahsun Gökçur, "Dürümcü Mahsun Usta restoranları lezzetli ve kaliteli dürümleri ile çok sevilen ve İstanbulluların büyük rağbet ettiği bir yer olarak gastronomi sektöründe ilk sıralarda yerini almayı başardı. İstanbul'un farklı noktalarında geçmişten bugüne kadar ulaşmış, mükemmel lezzetler ile farklı konseptleri bir arada sunuyoruz. 25 yılı aşan deneyimlerim sayesinde lezzetli ve özgün tatları bir araya getirdim. O nedenle bu kadar popüler olduk ve tercih ediliyoruz. Umarım bir gün ünümüz ülke sınırları dışına taşar ve yurt dışında çeşitli ülkelerde de restoranlar açarız." diyerek vizyoner bir işletme mantığına sahip olduğunu da kanıtlamış oldu.