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    • Yaşam
    • 19.05.2021 23:46
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    • 19.05.2021 23:46
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    Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli gözaltı alındı

    'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    AA
    Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonu

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü, sahte evrak düzenlendiği ve düzenlenen evrakla yurt dışına adam kaçırıldığı bilgisine ulaştı.

    Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda F.K, D.K. ve M.K'yi yakaladı.

    Çok sayıda sahte evrak ele geçirildi

    Aramada, bir miktar sahte para, sahte para basımında kullanılan çok sayıda kağıt, baskı malzemesi, renkli yazıcılar, boya tüpleri, sahte ehliyetler, sahte yurt dışı vize evrakları, sahte pasaporta ait malzemeler, şüphelilere ait banka kartları, resmi kurum ve çalışanlarına ait resmi kurum kaşeleri ile birçok suçta kullanılan materyaller ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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