Dünyanın en önemli enerji içeceği markalarından Red Bull büyük endişe yaşıyor. Nedeni de Antalyalı 43 yaşındaki girişimci Salman Aksun. Akşun, Zilli Öküz Gazoz markasını tescil ettirdi.

Dava dosyasında yer alan belgelere göre Akşun, anılan markanın tescil başvurusu için Temmuz 2019'da TÜRKPATENT'e başvurdu. Şekil incelemesi yapan kurum, yasa gereği, yapılan başvuruyu yayınladı. Yayın üzerine Red Bull avukatları da durumdan haberdar oldu. Avukatlar, kuruma yaptıkları başvuruda, tescil talebinin reddedilmesini istedi.

Kurumdan, Red Bull'a 'İki marka arasında benzerlik yok" diyerek olumsuz cevap verildi ve marka tescil edildi. Red Bull avukatları, "Tüketici, logoda yer alan boğa ile bizim boğaları karıştırır" diyerek markanın iptal edilmesi için dava açtı. Salman Akşun'un avukatı ise mahkemeye sunduğu savunma dilekçelerinde, iki marka arasında benzerlik iddiasını reddetti.

Av. Dr. Barış Günaydın'ın kaleme aldığı dilekçelerde, "Ortalama tüketici, iki marka arasında farklılık olduğunu açıkça görebilir. Davacının markasında, baş kısımları karşılıklı olan iki boğa tüm bedenleri ile görünüyor. Müvekkilin markasında ise sadece baş kısmı gözüken elinde gazoz şişesi olan bir öküz görseli yer alıyor. Müvekkilin markasında 'gazoz' vurgusu da net biçimde var. Ayrıca Zilli Öküz de Red Bull'un Türkçe karşılığı değil" denildi.