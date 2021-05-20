Son dakika haberi... İstanbul'da geçtiğimiz yıl yaşanan bir olay görenleri şoke etti. Anne ve babasının boşanmasının ardından sürekli evden kaçan 15 yaşındaki bir kızın fuhuş batağına düştü. Annesinin olayı öğrenmesinin ardından kızından müşteri gibi randevu alması korkunç gerçeği ortaya çıkardı.
İstanbul'da önceki yıl yaşanan olay dava dosyasına yansıyan iddialara göre şöyle gelişti: N.B. adlı kadın, Ü. adlı kocasından ayrıldı. Çiftin o dönem 15 yaşında olan kızları S.Y. sırayla anne ve babasının evinde ikamet etmeye başladı.
S.Y. ilerleyen süreçte 2-3 kez evden ayrılmış, annesi kendi imkanlarıyla kızını bulmuştu. Bu kez 10 gün boyunca kızının eve gelmemesinden şüphelenen anne, kızının peşine düştü.