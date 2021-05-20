"BİR DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜM"

SABAH'a konuşan anne N.B. yaşadığı korkunç süreci şu sözlerle anlattı: "Bir dedektif gibi iz sürdüm. Kızımı kurtarmak için gecemi gündüzüme kattım. Yanlış arkadaşlıklar kızımın başını belaya sürükledi. Ben kızımdan vazgeçmedim, onu yalnız bırakmadım. Devletin kurumları arkamdaydı, kendimi güçlü hissettim. Kızımı sahte kimlikle başka illerde kullanacaklardı. Buna müsaade etmedim. Kızım benim her şeyim..."