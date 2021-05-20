2012'de kuzenini öldüren sürücüyü tutuklattı yasa değişmeden ölmek istemiyor

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın hızlı gittiğiyle ilgili teknik bir tespit bulunmadığını ve sanığın ehliyetsiz araç kullanmasının "bilinçli taksir" suçunu oluşturmadığını ifade etti. Sanığa bu nedenle fazla ceza verildiğini belirten Yargıtay, 2016 yılında kararı bozdu. Mahkeme bu kez sanığa sadece "taksirle ölüme neden" olma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca hüküm kesinleştikten sonra sanığın ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasına da karar verdi. Temyiz edilen dosya yeniden Yargıtay'a gitti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ehliyetin geri alınması kararının kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği hükümden çıkarılmasına karar verdi.