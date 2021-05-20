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    ile Tatlı Sert'te korkunç olay! 'u evli sevgilisi öldürmüş

    'de yayınlanan ile Tatlı Sert’te aranırken, evli sevgilisi ’in katledip ormana gömdüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.

    Yalan söylüyor
    Atv'de yayınlanan ile Tatlı Sert'te aranırken, evli sevgilisi 'in katledip ormana gömdüğü ortaya çıkan 4 çocuk annesi cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı.

    Sanık Mehmet Taşdelen hakkında "kasten öldürme" suçundan devam eden davada savcı mütalaa verdi. Savcı, olayın kaza olduğunu söyleyen sanığın "cinayet sonrası polis veya ambulansı aramamasını ve maktüleye ait cep telefonu, başörtüsü ve feraceyi yok etmesini ve aracında kazma ve kürek bulunmasını" dikkate alarak cinayeti tasarlayarak işlediğini belirtti:

    "Gömüldüğü yerde bulunan çukur, kadın sığabilecek şekilde. Sanık yanında silah getirdi. Bir el ateş etti ve gömülmesi için açılan çukuru kapatmak için kazma kürek getirdi, bu yüzden kasten öldürme suçunu işledi..."

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