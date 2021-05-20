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    , Tiktok üzerinden tanıştığı han ile evlendi: Dünyası başına yıkıldı

    , dün 'nin reyting rekorları kıran 'da programına kilitlendi. Programa katılan 'ın başına gelenler, şaşkına çevirdi! Buna göre Karahasan, eşi han ile aralık ayında Tiktok uygulaması üzerinden tanıştığını söyledi. İkili, ocak ayında buluştu, şubat ayında evlendi. Mart ayında hamile olduğunu öğrenen , nisan ayında evi terk etti.

    Tikyok!

    Türkiye, dün 'nin reyting rekorları kıran Esra Erol'da programına kilitlendi. Programa katılan Ali Kemal Karahasan'ın başına gelenler, şaşkına çevirdi! Buna göre , eşi han ile aralık ayında Tiktok uygulaması üzerinden tanıştığını söyledi.

    İkili, ocak ayında buluştu, şubat ayında evlendi. Mart ayında hamile olduğunu öğrenen , nisan ayında evi terk etti. Programda eşine 'Geri dön' çağrısı yapan Karahasan, "Aşkımız resmen film olurdu. Koluna ismini dövme bile yaptırdım" dedi.

    Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen izleyiciler ise "Sosyal medyadan çok fazla erkekle konuşuyor" demesi herkesi şaşkına çevirdi. Bir başka izleyici ise 'ın yuvasını yıktığını söyledi! İddialar üzerine yayına bağlanan genç kadın, "'in akli dengesi yerinde değil. Raporu var" dedi.

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