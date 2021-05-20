Türkiye, dün atv'nin reyting rekorları kıran Esra Erol'da programına kilitlendi. Programa katılan Ali Kemal Karahasan'ın başına gelenler, şaşkına çevirdi! Buna göre Ali Kemal Karahasan, eşi Aslıhan ile aralık ayında Tiktok uygulaması üzerinden tanıştığını söyledi.

İkili, ocak ayında buluştu, şubat ayında evlendi. Mart ayında hamile olduğunu öğrenen Aslıhan Karahasan, nisan ayında evi terk etti. Programda eşine 'Geri dön' çağrısı yapan Karahasan, "Aşkımız resmen film olurdu. Koluna ismini dövme bile yaptırdım" dedi.

Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen izleyiciler ise "Sosyal medyadan çok fazla erkekle konuşuyor" demesi herkesi şaşkına çevirdi. Bir başka izleyici ise Aslıhan Karahan'ın yuvasını yıktığını söyledi! İddialar üzerine yayına bağlanan genç kadın, "Ali Kemal'in akli dengesi yerinde değil. Raporu var" dedi.