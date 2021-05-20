"Bakkala gidiyorum" dedi kayıplara karıştı! Eşi 22 gündür her yerde onu arıyor

Tam sokağa çıkma yasağına denk geldiği için herhâlde birinin yanına gitti, orada sokağa çıkmak yasak bana ceza yazarlar diye korkup kaldığını düşündüm. Yasak bitti hala ses yok. Aramadığımız yer kalmadı. Emniyet ekipleri de her yerde arıyor. Ben artık hayatından endişe ediyorum. Kolunda bilezikleri vardı. Biri bilezikleri için kaçırmış olabilir. Kendini tam ifade eden biri değildi, zaten okuma yazması da yok. Gidebileceği her yâre baktık herkes görmediğini söylüyor.

İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. İlk eşinden ayrılmış, yurtta kalıyordu kendisi. Biz öyle tanıştık. Evlenecektik, bir anda kayboldu. Hayatından endişe ediyorum. Daha önce yine kaybolmuştu, 3 ay sonra bulunmuştu. Yaşlı bir adama bakıcılık yaparken bulundu. Tekrar oraya gitmiştir diye düşündük ancak orada da yok. Çocuklarının da haberi yok, artık korkuyorum hayatından endişe ediyorum. Çıkarken telefonunu da evde bırakmış. Hiç böyle yapmazdı, kesin başına bir şey geldi" diye konuştu.

