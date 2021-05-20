"Bakkala gidiyorum" dedi kayıplara karıştı! Eşi 22 gündür her yerde onu arıyor

Edinilen bilgiye göre, Sinop Barış Manço Aşıklar Parkı üzerinde kuş yemi satışı yapan Hanife Göçgün, Bahattin Şentürk ile birlikte yaşadığı Kaleyazısı Mahallesi'ndeki evinden 29 Nisan Perşembe günü bakkala gitmek için çıktı. Ruhsal bir takım sorunları olduğu belirtilen genç kadın alışveriş sonrası bir daha evine dönmeyerek kayıplara karıştı.
Aralarında hiçbir problem tartışma olmadığını belirten genç kadının birlikte yaşadığı Bahattin Şentürk, "Bizim bir kavgamız yok. Hanife dön gel, neredeysen çık gel, seni çok merak ediyorum. Başına bir şey mi geldi bilmiyorum ne olur dön gel" diye seslendi.
"BİRİ BİLEZİKLERİ İÇİN KAÇIRMIŞ OLABİLİR"
Genç kadından 22 gündür haber alamadığını ve artık hayatından endişe ettiğini söyleyen Şentürk, "Kendisi parkta kuşlara yem satıyordu. İhtiyacımız olduğundan değil biz oyalansın azıcık da topluma karışsın diye parkta öyle yem satarak oyalanıyordu. 29 Nisan günü ben evde yatıyordum kendisi bakkala gideceğini, bir şeyler alacağını söyledi ve gitti. Bakkala gitmiş birkaç bir şey almış ancak bir daha eve geri dönmedi. Birkaç gün gelir diye bekledim ama gelmedi ardından polise giderek durumu bildirdim.