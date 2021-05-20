İthalatın önüne geçmek için 240 metrekare alanda Rodos gülü yetiştirmeye başladı şimdilerde yılda 2 milyon adet gül üretiyor

10 yıl önce kurduğu 240 metrelik sera ile gül yetiştiriciliğini kapalı sisteme dönüştüren Hanife Aydın, Yukarı Engiz Mahallesi'nde 15 bin metre karelik bir alanda yıllık 2 milyon dal gül yetiştiriyor. Kesme çiçek hikayesini anlatan Hanife Aydın, "Yaklaşık 2004 yılından beri kesme çiçek yetiştiriyorum. Hedefimiz yurt içi ihtiyaçlarını giderip, ihracata yönelmek.
19 Mayıs ilçesinde 17 bin metre kare alanda gül yetiştiriyoruz. Hedefimiz bunu 12 aya yaymak. Kırsal kalkınmaya proje verdik. Ladik ilçesinde arazi alıp orada daha farklı güller yetiştirmek istiyoruz. İhracata yönelmek istiyoruz. Güney Afrika'dan Rusya'ya, Azerbaycan'a ihracat yapılıyor. Biz niye yakınımızdaki komşumuza ihracat yapmayalım. Ülkemizin ihtiyacını giderip tabii ki ihracata yönelmek istiyoruz" dedi.
"RODOS GÜLÜNDE İTHALATININ ÖNÜNÜ KESTİK"
2017 yılında Rodos gülünü ithal ettiklerini, bunları Adana'da aşılatıp 19 Mayıs'ta diktiklerini ifade eden Aydın, "Rodos denilen cinsin ithalatının önünü kestik. Yüzde 90'ı ülkemizde yetiştiriliyor.