Şırnak'ta uzun yıllar teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dediği 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı şehit tümgeneral Aydoğan Aydın paşa ve silah arkadaşlarının başarılı operasyonları sayesinde teröristlerin inlerine kadar girilmiş ve Beytüşşebap bölgesi teröristlere dar edilmişti. 35 yıldır ilk defa çekimi yapılan yayla ve keşfedilmemiş mağaralar ilk defa görüntülendi.