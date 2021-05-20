Şırnak'ta uzun yıllar teröristlerin ikinci Kandil olarak adlandırdığı ve girilemez dediği 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı şehit tümgeneral Aydoğan Aydın paşa ve silah arkadaşlarının başarılı operasyonları sayesinde teröristlerin inlerine kadar girilmiş ve Beytüşşebap bölgesi teröristlere dar edilmişti. 35 yıldır ilk defa çekimi yapılan yayla ve keşfedilmemiş mağaralar ilk defa görüntülendi.
AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan Kato Dağı arkasında kurulan Tuzluca askeri üs bölgesini ziyaret etti. Erkan ve Aşan, üs bölgesinde Mehmetçik ile bir araya geldikten sonra Meydana Koyla Yaylası ve Kato Dağında bulunan saklı cenneti ziyaret etti.
"BEYTÜŞŞEBAP HUZURUN BAŞKENTİDİR"
Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yolu olmayan yayla yollarını açtıklarını ve 35 yıldır gidilemeyen bölgelere yol götüreceklerini ifade etti.