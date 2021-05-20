Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.05.2021 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2021 09:57
    ABONE OL

    'da kaza yapan araç ters döndü dereye uçtu

    'da iki aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri yol kenarında bulunan dereye düştü. Ters dönen araçta bulunan şoför, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

    İstanbul'da kaza yapan araç ters döndü dereye uçtu

    'da iki aracın çarpıştığı kazanın ardından araçlardan biri dereye uçtu. Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza Cevizli Mahallesi Çifte Çınar Sokak, Kurşunlu Sokak kesişiminde saat 19.45 sıralarında meydana geldi.

    Mehmet Kahraman'ın kullandığı 64 ABF 107 plakalı otomobil, Çifte Çınar Sokak üzerinde seyir halinde bulunan Taşkın Çınar'ın kullandığı 24 ED 910 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden Taşkın Çınar'ın kullandığı hafif ticari araç dereye uçtu. Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlattı.



    Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü Taşkın Çınar, "Bu arkadaş sokaktan çıktı. Beni fark etmedi, biraz da sürati vardı. Göbekten vurdu ben de kestiremedim, dereye uçtum" dedi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kaza ile ilgili çalışma başlattı. Dereye uçan hafif ticari araç, ilerleyen saatlerde itfaiyenin çalışması ile dereden çıkarıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    35 yıl sonra ilk kez görüntülendi
    Haberler Yaşam İstanbul Kartal'da kaza yapan araç ters döndü dereye uçtu