Bağcılar'da, akraba olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada biri kadın 3 kişi silahla vuruldu. Silahla yaralanan Recep Dişkaya hastanede hayatını kaybederken, diğer iki yaralının tedavileri sürüyor.



Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde gece 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arsında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki aile arasındaki kavgada baba Recep Dişkaya (55) ve oğlu Yunus Dişkaya (22) ile ismi öğrenilemeyen bir mahalle sakini kadın açılan ateş sonucu silahla yaralandı. Silahlı saldırıda bulunan şüpheliler de olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan baba Recep Dişkaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yunus Dişkaya ve diğer yaralı kadının tedavileri hastanede sürüyor. Hayatını Kaybeden Recep Dişkaya'nın cenazesinin memleketi Adıyaman'da toprağa verileceği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri ararken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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