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    'un kök hücre tedavisi için son 90 gün

    ’nde bir buçuk yıldır tedavi gören ’un üç ay içinde kök hücre tedavisi olması gerekiyor. Yağmur’un ailesi, kızlarının çok zor durumda olduğunu ve gözlerinin önünde erdiğini belirterek, duyarlı vatandaşlardan kök hücre bağışında bulunmalarını istedi.

    Acun için 90 gün

    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir buçuk yıldır tedavi gören 'un üç ay içinde kök hücre tedavisi olması gerekiyor. Yağmur'un ailesi, kızlarının çok zor durumda olduğunu ve gözlerinin önünde erdiğini belirterek, duyarlı vatandaşlardan kök hücre bağışında bulunmalarını istedi. Baba , dokuz yaşındaki çocuklarının gözlerinin önünde eriyip gittiğini belirterek "Bizim milletimiz düşmüşüne her zaman destek olmuş bir millettir. Bugün de çağrımıza kayıtsız kalmayacaklarını kök hücre bekleyen hastalarımıza umut olacaklarını düşünüyoruz. Kök hücre bağışında bulunmak istiyorum demeniz' yeterli olacak. Sizlerden üç tüp kan alınarak hayat bekleyenlere umut olacaksınız. Son olarak da hayata tutunmak isteyen ne yazık ki, kök hücre bulunamaması yüzünden hayatlarını kaybeden minik yavrularımız ve hastalarımız için sizlerden ricamız, kök hücre bağışında bulunun" dedi.

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