Sporun ve sporcunun destekçisi Damat Tween ve D'S Damat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir film hazırladı.

1 teknik direktör, 7 takım ve 17 sporcunun yer aldığı filmde Damat Tween ve D'S Damat, herkesi gençlikle bir takım olmaya çağırıyor.

Film ile ilgili Orka Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu şöyle konuştu: "Bütün kulüplerimiz, teknik direktörlerimiz ve sporcularımız rakip olmalarına rağmen taraftarları için bir araya geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci senesinde gençlik ve spor için 'Bu Bir Takım İşi!' mesajı altında buluşan başka Milli Takımımız olmak üzere, bütün kulüp başkanlarına, teknik direktörlere ve sporcularımıza teşekkür ederiz."