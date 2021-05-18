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    SON DAKİKA: Emniyet dolandırıcıların yeni yöntemini deşifre etti: O mesaja sakın tıklamayın

    Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya siteleri ve cep telefonuna gelen mesajlar yoluyla kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

    AA
    Emniyet uyardı! O mesaja dikkat

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya siteleri ve cep telefonuna gelen mesajlar yoluyla kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.


    Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,



    "Gelen mesajlara dikkat. Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, 'Cüzdanımı kaybettim', 'Telefonumun şarjı bitti' ve 'Bana kredi kartı numaranı yazar mısın?' türünde mesajlar göndererek bilgi ya da para talep eden dolandırıcıların tuzağına düşmeyin."     ifadeleri kullanıldı.



        OTOMOBİL MARKASI ÜZERİNDEN OLTALAMAYA DİKKAT



        Çeşitli iletişim kanallarında bir otomobil firmasının logosu da kullanılarak dolaşıma sokulan bağlantı ve içeriğe itibar edilmemesi de vurgulanan paylaşımda, oltalama amaçlı oluşturulduğu anlaşılan linkin, yabancı menşeli ve zararlı yazılım içeren bir web sitesine yönlendirdiği belirtilerek, bu tür linklerin tıklanmaması ve paylaşılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Emniyet dolandırıcıların yeni yöntemini deşifre etti: O mesaja sakın tıklamayın