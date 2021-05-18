OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Şehmus S.'nin otomobilden indiği sırada kendisine doğru gelen kardeşine hiçbir şey söylemeden tabancayla ateş ettiği, daha sonra da dükkan önüne giderek Bilal A.'yı kovaladığı görülüyor.