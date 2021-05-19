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    2'nci Abdülhamid döneminde yapılmıştı: 'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon TL'ye satışa çıkarıldı

    'da, 19'uncu yüzyılda 2'nci Abdülhamid döneminde Fransızlar tarafından yapılan 'nın ilk kibrit fabrikası, hisse sahibi aileler tarafından 70 milyon liraya satışa çıkarıldı.

    Yaşayan tarih

    İstanbul'da, 19'uncu yüzyılda 2'nci Abdülhamid döneminde Fransızlar tarafından yapılan 'nın ilk kibrit fabrikası, hisse sahibi aileler tarafından 70 milyon liraya satışa çıkarıldı.

    Uzun yıllardır atıl durumda olan 'deki fabrika, tarafından 1991'de 1'inci derece tarihi eser olarak tescil edilip koruma altına alındı. 15 bin 377 metrekare araziye sahip 2 parselden oluşan bina, 5 bin metrekare kapalı alanı olan ticari bir mülk olarak geçiyor.

    20 HİSSEDARI VAR


    Hisse sahibi ailelerden biri binayı mermer işletmesi için, diğeri kauçuk bant üretiminde kullanıyor. Fabrikanın mirasçılarından Eda Akalın, "Büyük dedem fabrikayı lastik çizme üretmek amacıyla almış. 1'inci Dünya Savaşı çıkınca hayalini gerçekleştirememiş. Bize dedelerimizden miras kaldı. 5 aile toplamda 20 kişiyiz, herkes farklı işler yaptığı için binayı satarak değerlendirmek istiyoruz" dedi.

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    Haberler Yaşam 2'nci Abdülhamid döneminde yapılmıştı: Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası 70 milyon TL'ye satışa çıkarıldı