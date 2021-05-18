154.2 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 154 milyon 236 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 422 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 929'ar lira, 3 bilenler 122'şer lira, 2 bilenler 11'er lira alacak.