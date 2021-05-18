Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 37 yaşındaki Muammer Yolcu, önceki gün Gürle Dağı'ndan paraşütle atladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle paraşütün kontrolünü kaybeden Yolcu, gözden kayboldu. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Gölyaka, Akharem, Gürle köyleri bölgesinde arama çalışmaları başlattı. Ekipler, 7 saat sonra Yolcu'nun cansız bedenine Eğrentitüzü mevkiindeki ulaştı. Genç adamın rüzgar sebebiyle savrulup, paraşüt ile bağlantısının koptuğu, daha sonra yere çakıldığı belirtildi.
SEVGİLİYE SON MESAJ!
Manisa'da tarlada yan yana ölü bulunan 4 gencin ölümüyle ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Soruşturmada Serkan Zangal'ın olay gecesi saat 04.49'da sevgilisi Buse Çınarcık'a siyah kalpli 'Seni seviyorum' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Zangal'ın cep telefonunun açılış şifresinin tespit edildiği ve incelendiği, ancak Ümit Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın cep telefonlarının açılamadığı ifade edildi. Ceyhan TORLAK.
154.2 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 154 milyon 236 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 422 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 929'ar lira, 3 bilenler 122'şer lira, 2 bilenler 11'er lira alacak.