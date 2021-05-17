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    • Güncel
    • 18.05.2021 06:41
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    • 18.05.2021 06:49
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 18 Mayıs hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ve birçok il için sağanak ve gök görültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. İşte il il 18 Mayıs hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun il geneli ve Rize, Artvin illerinin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan sıcaklıkların artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 23°C
    Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

        ÇANKIRI °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 28°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 25°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin, akşam saatlerinde Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN °C, 26°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 23°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 31°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TRABZON °C, 20°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

            KARS °C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AĞRI °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 32°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı! 18 Mayıs hava nasıl olacak?