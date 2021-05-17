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    • Yaşam
    • 18.05.2021 00:38
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    • 18.05.2021 00:38
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    ’da eşini kazayla bacağından vurdu

    ’da bir kişi, temizlediği tüfeğin kazayla ateş alması sonucu eşini bacağından vurdu. 2 çocuk annesi kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Haberin detayları...

    İHA
    Eşini kazayla bacağından vurdu

    Olay, Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan 2 katlı kerpiç evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, T.N (25) evin oturma odasında ruhsatsız av tüfeğini temizlemeye başladı. T.N, temizlediği tüfeğin biranda kazayla ateş alması sonucu 2 çocuğunun annesi eşi S.L'yi (25) bacağından vurdu.

    Yaralı kadın çağrılan ambulansla hemen Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan T.N. Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan S.L'nin tüfekten çıkan saçmaların atardamarına gelmesi nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Karaman’da eşini kazayla bacağından vurdu