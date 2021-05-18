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    • Yaşam
    • 18.05.2021 17:02
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    • 18.05.2021 17:02
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    İzmir’de dehşet anları! Annesini bıçakladı yardıma gelenleri ise öldürdü!

    İzmir Aliağa’da annesini bıçaklayan zanlı, annesinin birlikte yaşadığı kişi ile yaralı kadına yardım etmek isteyen market sahibini tabancayla öldürdü.

    Annesini bıçakladı yardıma gelenleri ise öldürdü!

    Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak'taki bir iş yerine amcası O.B ile gelen Ç.B, annesi A.Ç ve birlikte yaşadığı Behçet M. ile tartışmaya başladı.

    Bu sırada bıçakla annesini yaralayan, Behçet M'ye da tabancayla ateş eden Ç.B, yaralı olarak uzaklaşmaya çalışan annesinin sığındığı marketin sahibi Hasan T'ye de ateş etti.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Behçet M. ve Hasan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ağır yaralanan anne A.Ç, Aliağa Devlet Hastanesine, ardından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

    B.Ç ve O.B polis ekiplerince gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam İzmir’de dehşet anları! Annesini bıçakladı yardıma gelenleri ise öldürdü!