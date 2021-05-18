Kaza, geçen yıl 30 Ağustos'ta Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana geldi. İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Bekiroğlu bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ
Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan yargılanan İlhami Bekiroğlu'nun dosyası, görevsizlik kararı verilerek, kusurlu davranışı taksiri aştığı ve ihmalli davranışın 'kasten adam öldürme'ye geçtiği gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İlhami Bekiroğlu, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı.
"İŞ DEMEK Kİ ONLAR İÇİN İNSAN CANINDAN DAHA ÖNEMLİ"
Eda Müdürlüğü'nün babası Bertan Müdüroğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Sanığın duruşmadaki sözlerini hatırlatan Müdüroğlu, "Sanık aracın yüklü olduğunu biliyordu, işini kaybederim diye korkmuş.