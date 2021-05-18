Kıyafeti yüzünden bir kadını darbeden zanlı yeniden gözaltında

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kadının kıyafet tercihi yüzünden darbedildiği iddiasıyla ilgili şüpheli yeniden yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Mayıs sabaha karşı E.Ü.E'nin darbedilmesine ilişkin zanlı M.T'nin yeniden gözaltına alındığı kaydedildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kepez ilçesinde bir kadının kıyafet tercihi yüzünden darbedildiği iddialarına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuş, tartışmanın komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığı ve M.T. ile E.Ü.E. arasında arbede yaşandığı tespit edilmiştir. E.Ü.E'nin aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı belirlenmiştir." ifadesine yer vermişti.

Açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle devam ettirildiği bildirilmişti.