Serdar Noorzad: Petrol fiyatları pandemi öncesi dönemden çok daha iyi durumda

Noorzad Petrokimya Şirketi CEO'su olarak görev yapan genç iş insanı Serdar Noorzad global piyasalardaki emtialarla ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Serdar Noorzad, "Özellikle petrolde pandemi nedeniyle tüketim azlığına dayalı olan bir düşüş söz konusuydu. Ama şu anda Pandemi öncesi dönemdekinden çok daha iyi bir durumda seyrediyor. Bu durumda petrole dayalı üretilen ürünlerin fiyatlarına da yansıyacaktır. Ama petrole yatırım yapanlar için iyi bir haber olarak değerlendirilebilir. Şu anda 65 $ üst direnç, 62 $ ise düşüş direnci olarak görünüyor. Eğer 65 $ üzerine çıkarsa 70$' a dayanabilir. 62 $ seviyelerine inerse de 57 $ seviyesine gerileyebilir." şeklindeki sözleriyle yatırımcılara sinyal noktalarını vermiş oldu.

Serdar Noorzad, petrol fiyatlarının sadece kendileri gibi petrol şirketlerini ilgilendirmediğini "Forex yatırımcılarının uluslararası paralar, kripto paralar, değerli metaller, madenler ve diğer emtialarla işlem yaptıkları bilinen bir gerçektir. Ancak bu piyasalarda döviz çiftlerinden sonra en fazla işlem hacmine sahip olan yatırım araçlarından biri de petrol olarak değerlendirilmektedir. O nedenle petrol fiyatlarının seyri, petrole dayalı üretim yapan, petrol çıkaran ve satanlardan başka uluslararası piyasalarda petrol işlemi yapan forex yatırımcılarını da yakından ilgilendirmektedir." şeklindeki sözleriyle ifade etti.

Başarılı iş insanı Serdar Noorzad, aile şirketi olan Noorzad Petrokimya Şirketi'nin CEO'su olduğundan beri, şirketin iş hacmi artmış ve başarılı projelerde daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu başarıyı sadece kendine mal etmeyen Serdar Noorzad, "Şirketimizin uluslararası piyasalarda yükselen başarısının arkasında çok güçlü ve azimli bir kadro yer alıyor. Hepimiz bu şirketi bir aile olarak görmekteyiz. Her zaman da aile olmaya devam edeceğiz. Ailemizi bir arada tutan ve yücelten değerler bizim genetik mirasımızdır. Çok çalışmak ve asla vazgeçmemek DNA kodlarımızın en temel yapı taşlarıdır. O nedenle bizim için 'zor kolaydır ama imkânsız biraz zorlar' mottosu hayat felsefemiz olmuştur. Bu kadar uzman ve adanmış bir kadro ile bu başarı elbette bir tesadüf olmayacaktır." diyerek başarının asıl mimarların şirket çalışanları olduğunu işaret eden açıklamalarda bulundu.