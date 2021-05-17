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    Manken , 2010'da düşüp öldü! Şüpheli işadamı 'dü! 4 yıldır kayıp

    Manken , 2010'da düşüp öldü! Şüpheli işadamı 'dü! Zanlı 4 yıldır bulunamayınca Çağlayan Ailesi gözyaşı döktü: Biz 11 yıldır her gün ölüyoruz"

    Peşine düştüler

    Antalya'da yaşayan manken , 2010'da işadamı İbrahim Tokgöz'ün evinin balkonundan düşüp can verdi. Savcılığın 4 yıl süren soruşturması sonunda hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açılan , tutuklandı.

    Ancak zanlı, 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve 2 ay tutuklu kaldığı davada beraat etti. Çağlayan ailesinin avukatı ise itiraz etti. 1'inci Ceza Dairesi'nde 24 Kasım 2017'de görülen temyiz duruşmasında önce ömür boyu hapse mahkûm edilen Tokgöz'ün cezası tahrik ve iyi halden 13 yıl 9 aya indirdi.

    Burcu'nun ailesi ve yakınları karara tepki gösterince çıkan kargaşadan yararlanan Tokgöz, duruşma salonundan kaçıp izini kaybettirdi. Aradan geçen 4 yıla rağmen de yakalanamadı. Duruma tepki gösteren Burcu Çağlayan'ın ailesi, "Olayın üzerinden 11 yılı geçti. Biz 11 yıldır her gün ölüyoruz. Katil yakalanıp cezasını çekmeli ki yüreğimizdeki ateş biraz olsun sönsün" diyerek, duruma tepki gösterdi.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK

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    Haberler Yaşam Manken Burcu Çağlayan, 2010'da düşüp öldü! Şüpheli işadamı İbrahim Tokgöz'dü! 4 yıldır kayıp