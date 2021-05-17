Denizli Acıpayam'dan Antalya yönüne giden Ukrayna uyruklu Vladyslav Zikran yönetimindeki otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolculardan Ukrayna uyruklu Aleksandre Popov'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Vladyslav Zikran ile yolcular Anastasia Prishko ve Anastasia Nesyerenko, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Prishko da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.