Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'da faica! 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

    Acıpayam’da uyruklu 4 kişinin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

    Acıpayam

    Denizli Acıpayam'dan yönüne giden uyruklu yönetimindeki otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolculardan Ukrayna uyruklu Aleksandre Popov'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Yaralanan sürücü Vladyslav Zikran ile yolcular ve , ambulanslarla kaldırıldı. Prishko da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morguna götürüldü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Katil İsrail onu da şehit etti!
    Haberler Yaşam Denizli Acıpayam'da faica! 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı