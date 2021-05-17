DİYANET'TEN 'REENKARNASYON' FETVASI

Diyanet, vatandaşlardan gelen "Reenkarnasyon inancının İslam'da yeri var mıdır?" şeklindeki soruyu yanıtladı. Şu ifadeleri kullandı: "Kuran-ı Kerim'de 'ruh göçü' ve benzeri anlayışı doğrulayan ya da buna işaret eden bir delil yoktur. Aksine Kuran-ı Kerim'de, ölen bir kimsenin dünyaya tekrar geri dönemeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm'da 'ruh göçü' ya da ölümden sonra ruhun başka bir bedene intikali, diğer bir varlıkta yeniden doğması veya bedenlenmesi inancı batıldır".