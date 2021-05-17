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    'daki caninin pişkinliği pes dedirtti: 7 dil biliyorum (Yaşam haberleri)

    'da dini nikahlı eşi .'yi kendisini dayısıyla aldattığı iddiası ile 9 yerinden bıçakladı. Cani koca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Pişkin ifadeler kullanan Bayram Ç, pişman olmadığını söyledi. Gazetecilerin sorduğu "Neden bıçakladın?" sorusuna, "İbreti alem için. Aldattı beni öz dayımla. Ben de bir insanım, taş değilim. Beni tanımayan atasını tanımaz. Lanet olsun. 7 tane dil biliyorum. Ben dil bildiğim için susamam" diyerek cevap verdi.

    Pişkin cani: 7 dil biliyorum

    Aksaray'da Bayram Ç, dini nikahlı eşi Yeter Ç.'yi kendisini dayısıyla aldattığı iddiası ile 9 yerinden bıçakladı. Cani koca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Pişkin ifadeler kullanan Bayram Ç, pişman olmadığını söyledi. Gazetecilerin sorduğu "Neden bıçakladın?" sorusuna, "İbreti alem için. Aldattı beni öz dayımla. Ben de bir insanım, taş değilim. Beni tanımayan atasını tanımaz. Lanet olsun. 7 tane dil biliyorum. Ben dil bildiğim için susamam" diyerek cevap verdi.

    KÖPEK DEHŞETİ
    Van Tuşba'da Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Ruken Kolcu, dün sabah bir anda kayboldu. Yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi. Mahallede köpeklerin çok fazla olduğu ve bu olayın ilk olmadığını öğrenildi. Mahallede oturanlar, köpeklerden çok rahatsız olduklarını belirterek, sokağa çıkamadıklarını söyledi.

    9 ÖĞÜN DAYAK YEDİM
    Antalya'da     3 çocuk annesi Hasret Fakı (23), boşandığı eşi S.Ş.'ye karşı uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi. Fakı, "İlk tokat, sonra tekmeyle devam etti. Sonra 'Elim acıyor' diye odun, şofben hortumu gibi şeylerle şiddet göstermeye başladı. Gün içerisinde yemek yer gibi 9 öğün dayak yedim. En son polisler denetime geldiğinde onların aracılığıyla kurtuldum. 600 TL'ye geçinmeye çalışıyorum" dedi.

        PARALI KAVGADA 22 YIL
        İstanbul         5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına göre 2013'te beyin kanaması geçiren ünlü işadamı Enver Paralı (79), 1 ay 11 gün hastanede kaldı. Hastanedeyken oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından bir vekâletname aldı ve Paralı'nın milyonlarca lira değerindeki mal varlığını kendi şirketlerine ve üçüncü kişilere devretti. Enver Paralı'nın torunu Ömerhan Kuru'nun fark etmesiyle Paralı'ya ait olmadığı ortaya çıktı. Galip Paralı'ya da 'iki ayrı resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı. Savcılık oğulun babası adına sahte vekâletname düzenlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, soruşturma aşamasında el konulan milyonlarca lira değerindeki 69 gayrimenkulün yasal mirasçılara devredilmesi gerektiğini de söyledi.

        PARAŞÜT FACİASI
        Bursa Orhangazi'de Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan Muammer Yolcu (37), olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kayboldu. 500 kişilik ekip, aramakurtarma çalışmasına başladı. Ancak dün gece geç saatlerde gencin cesedine ulaşıldı. Acı haberi alan eşi sinir krizi geçirdi.

        13.2 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 13 milyon 249 bin lira devretti. 5 bilenler 64 bin 887'şer lira, 4 bilenler 331'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            229 BİN TL DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 229 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 983'er lira, 4+1 bilenler 499'ar lira, 4 bilenler 39'ar lira, 3+1 bilenler 20'şer lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 8'er lira, 1+1 bilenler 4'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

            MAEŞ YAKTI!
            Yargıtay,             emsal bir karara imza attı... Bursa'da şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift, boşanmak için soluğu mahkemede aldı. Mahkeme, çifti boşadı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, eşinin maaşına el koyan erkeğin eşine ekonomik şiddet uyguladığını açıkladı. Kocanın eski eşine nafaka ve tazminat ödenmesinde karar kıldı. Karara isyan eden ve durumu temyize götüren koca, hayatının şokunu yaşadı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin maaşını alarak ekonomik şiddet uygulayan erkeğin kusurlu olduğunu vurguladı.

            DİYANET'TEN 'REENKARNASYON' FETVASI
            Diyanet,             vatandaşlardan gelen "Reenkarnasyon inancının İslam'da yeri var mıdır?" şeklindeki soruyu yanıtladı. Şu ifadeleri kullandı: "Kuran-ı Kerim'de 'ruh göçü' ve benzeri anlayışı doğrulayan ya da buna işaret eden bir delil yoktur. Aksine Kuran-ı Kerim'de, ölen bir kimsenin dünyaya tekrar geri dönemeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslâm'da 'ruh göçü' ya da ölümden sonra ruhun başka bir bedene intikali, diğer bir varlıkta yeniden doğması veya bedenlenmesi inancı batıldır".

                NEREDESİN ÇAĞRI
                Bir şehir, kayıp mühendisi bulmak için seferber oldu... Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) bilgisayar mühendisi olarak çalışan Çağrı Sertaç Kesici, 9 Mayıs günü babasına bakmak için evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Yakınları cep telefonuyla ulaşamadığı Kesici için polise kayıp başvurusu yaptı. 6 gündür kayıp olan mühendisin en son Lara'da bir otel yakınlarında görüldüğü belirtildi. Eşi, "Hayatından endişe ediyorum lütfen kocamı bulun" dedi.

                ÇOK ACAYIP!
                Erzurum'da                 Muhammet Bingöl (20), mantar toplamak için dağa çıktı. Mağara önünde bir ayı ile karşılaştı. Ayının ilk darbesiyle 3 metre yükseklikten yuvarlandı. Ölü taklidi yaparak hareketsiz kaldı. Bu sayede hayatta kalmayı başardı. Kızgın ayı ise Bingöl'ün üzerinden atlayıp 20 kilometrelik yol kat ederek Karayazı'ya girdi. Şans eseri kurtulan Bingöl "Ayıyla karşılaşan bir insanın yaşama şansı neredeyse yoktur. Düşmenin etkisi ile vücudumda yaralar var. Allah bir daha göstermesin" dedi.
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                Katil İsrail onu da şehit etti!
                Haberler Yaşam Aksaray'daki caninin pişkinliği pes dedirtti: 7 dil biliyorum (Yaşam haberleri)