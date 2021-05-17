Aksaray'da Bayram Ç, dini nikahlı eşi Yeter Ç.'yi kendisini dayısıyla aldattığı iddiası ile 9 yerinden bıçakladı. Cani koca, polis ekipleri tarafından yakalandı. Pişkin ifadeler kullanan Bayram Ç, pişman olmadığını söyledi. Gazetecilerin sorduğu "Neden bıçakladın?" sorusuna, "İbreti alem için. Aldattı beni öz dayımla. Ben de bir insanım, taş değilim. Beni tanımayan atasını tanımaz. Lanet olsun. 7 tane dil biliyorum. Ben dil bildiğim için susamam" diyerek cevap verdi.
KÖPEK DEHŞETİ
Van Tuşba'da Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Ruken Kolcu, dün sabah bir anda kayboldu. Yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi. Mahallede köpeklerin çok fazla olduğu ve bu olayın ilk olmadığını öğrenildi. Mahallede oturanlar, köpeklerden çok rahatsız olduklarını belirterek, sokağa çıkamadıklarını söyledi.
9 ÖĞÜN DAYAK YEDİM
Antalya'da 3 çocuk annesi Hasret Fakı (23), boşandığı eşi S.Ş.'ye karşı uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hala rahatsız etmeye devam ettiğini söyledi. Fakı, "İlk tokat, sonra tekmeyle devam etti. Sonra 'Elim acıyor' diye odun, şofben hortumu gibi şeylerle şiddet göstermeye başladı. Gün içerisinde yemek yer gibi 9 öğün dayak yedim. En son polisler denetime geldiğinde onların aracılığıyla kurtuldum. 600 TL'ye geçinmeye çalışıyorum" dedi.