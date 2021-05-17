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    • Yaşam
    • 17.05.2021 16:54
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    • 17.05.2021 17:03
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    19 yaşındaki Saskia gördüğü rüyadan sonra Müslüman oldu: "Komşumun namazından çok etkilendim"

    ya'da yaşayan ve rüyasında imamla birlikte camiye gittiğini gören 19 yaşındaki , gurbetçi komşularını ziyaret etmek için geldiği Kayseri'de Müslüman olup, Zeynep adını aldı. Kelimeişehadet getiren Müller, "Küçük yaştayken Müslüman komşuya gittiğimde onun namaz kılmasından etkilendim." dedi.

    Gördüğü rüyadan sonra Müslüman oldu

    Almanya'da yaşayan Saskia Michelle Müller, yaklaşık 1 ay önce rüyasında imamla birlikte camiye gittiğini gördü. Bunun üzerine Müller, Kayseri'deki gurbetçi komşuları Züleyha Delikuş ile Semina Gençoğlu'nu telefonla arayarak rüyasını anlattı.

    Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Müller, İslam'ı tanımak için 1 hafta önce Kayseri'ye geldi. Burada Kayseri İl Müftülüğü'ne başvuran Müller için ihtida töreni düzenlendi.

    Törende kelimeişehadet getiren Müller, Müslüman olarak Zeynep ismini aldı. Müller, "Küçük yaştayken Müslüman komşuya gittiğimde onun namaz kılmasından etkilendim.

        Çevresindeki Müslümanları da görünce onların yaşantılarından çok etkilendim. İslam'ı daha yakından tanıdıktan sonra bir rüya gördüm.

        Hoca ve bir cami gördüm. Camiye gidip ziyaret ettiğimi gördüm ve en çok da bundan etkilendim. İslam'ı tanıdıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

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