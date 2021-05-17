Hoca ve bir cami gördüm. Camiye gidip ziyaret ettiğimi gördüm ve en çok da bundan etkilendim. İslam'ı tanıdıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım" dedi.

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