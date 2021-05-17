Almanya'da yaşayan Saskia Michelle Müller, yaklaşık 1 ay önce rüyasında imamla birlikte camiye gittiğini gördü. Bunun üzerine Müller, Kayseri'deki gurbetçi komşuları Züleyha Delikuş ile Semina Gençoğlu'nu telefonla arayarak rüyasını anlattı.
Daha sonra Müslüman olmaya karar veren Müller, İslam'ı tanımak için 1 hafta önce Kayseri'ye geldi. Burada Kayseri İl Müftülüğü'ne başvuran Müller için ihtida töreni düzenlendi.
Törende kelimeişehadet getiren Müller, Müslüman olarak Zeynep ismini aldı. Müller, "Küçük yaştayken Müslüman komşuya gittiğimde onun namaz kılmasından etkilendim.