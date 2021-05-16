Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 16 Mayıs 2021





Tatlılığım için bir maşallah alalım

Hatice ile Önder Türk'ün fıstıkları Amine Betül Türk







Vaysın babadan kalmasın villa, olmasın paya ya da ayaba… Üzülme baba, sen Beşiktaşlı yaptın ya o yetey bana…

Fatma ile Gökhan Taşpınar'ın yakışıklıları Uhud Taşpınar







Yakışıklılığın kitabını yazdım ben. Okumayan varsa bu fotoğrafa baksın

Deniz ile Cengizhan Çevik'in yakışıklısı Yiğit Osman Çevik







Eee! Anlat anlat dinliyoyum. Güzel oluyo...

Fatma ile Osman Kalfe'nin oğulları Mehmet Emir Kalfe