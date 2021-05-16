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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 16 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 16 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



    Tatlılığım için bir maşallah alalım
    Hatice ile Önder Türk'ün fıstıkları Amine Betül Türk



    Vaysın babadan kalmasın villa, olmasın paya ya da ayaba… Üzülme baba, sen Beşiktaşlı yaptın ya o yetey bana…
    Fatma ile Gökhan Taşpınar'ın yakışıklıları Uhud Taşpınar



    Yakışıklılığın kitabını yazdım ben. Okumayan varsa bu fotoğrafa baksın
    Deniz ile Cengizhan Çevik'in yakışıklısı Yiğit Osman Çevik



    Eee! Anlat anlat dinliyoyum. Güzel oluyo...
    Fatma ile Osman Kalfe'nin oğulları Mehmet Emir Kalfe

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 16 Mayıs 2021