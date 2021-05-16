Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 16 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Tatlılığım için bir maşallah alalım
Hatice ile Önder Türk'ün fıstıkları Amine Betül Türk
Vaysın babadan kalmasın villa, olmasın paya ya da ayaba… Üzülme baba, sen Beşiktaşlı yaptın ya o yetey bana…
Fatma ile Gökhan Taşpınar'ın yakışıklıları Uhud Taşpınar
Yakışıklılığın kitabını yazdım ben. Okumayan varsa bu fotoğrafa baksın
Deniz ile Cengizhan Çevik'in yakışıklısı Yiğit Osman Çevik
Eee! Anlat anlat dinliyoyum. Güzel oluyo...
Fatma ile Osman Kalfe'nin oğulları Mehmet Emir Kalfe