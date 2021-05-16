Türkiye, Coronavirüs'e geçit vermedi. Virüsü tamamen bitirmek için 17 gün sürecek tam kapanmaya gitti. Şanlıurfa Siverek'deki Gergerli Mahallesi ise herkese örnek olacak bir mücadele örneği gösterdi. Pandeminin başından beri misafir kabul edilmeyen köyde tek bir COVİD-19 vakası bile görülmedi. Köyün girişine demir kapı yaptıran vatandaşlar "Köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz" yazısı astı, ayrıca köye gelenden Hayat Eve Sığar (HES) kodu istedi. Köy sakinlerinden Muharrem Gönüllü "18 aydır vaka görülmedi. Son olarak 17 günlük 'Tam Kapanma' sürecine uyum göstererek bayram ziyaretlerini yasaklayarak mahallemize gelen ve mahallede evler arası bayramlaşma yapmama kararı aldık" dedi.