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    ’daki ’nde 'tam' kapanma! | Koronavirüs haberleri

    COVİD-19, dünyayı kırdı geçirdi. ’daki ’nin yakınından bile geçemedi! Köyün girişine demir kapı yaptıran halk, her gelenden HES kodu istedi. 17 günlük tam kapanmada bayram ziyaretlerine bile izin verilmedi. İşte haberin detayları ve 16 Mayıs tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz koronavirüs haberleri...

    Lütfü Yalgı
    Tam kapanma!

    Türkiye, Coronavirüs'e geçit vermedi. Virüsü tamamen bitirmek için 17 gün sürecek tam kapanmaya gitti. Şanlıurfa Siverek'deki Gergerli Mahallesi ise herkese örnek olacak bir mücadele örneği gösterdi. Pandeminin başından beri misafir kabul edilmeyen köyde tek bir COVİD-19 vakası bile görülmedi. Köyün girişine demir kapı yaptıran vatandaşlar "Köyümüze salgından dolayı ziyaretçi kabul etmiyoruz" yazısı astı, ayrıca köye gelenden Hayat Eve Sığar (HES) kodu istedi. Köy sakinlerinden Muharrem Gönüllü "18 aydır vaka görülmedi. Son olarak 17 günlük 'Tam Kapanma' sürecine uyum göstererek bayram ziyaretlerini yasaklayarak mahallemize gelen ve mahallede evler arası bayramlaşma yapmama kararı aldık" dedi.



    18 AYDIR KARANTİNADALAR
    15 hane ve 85 nüfuslu Gergerli köyü sakinleri, COVİD-19'a savaş açtı. Önce köyün girişine demir kapı yapıldı. Her gelenin HES koduna bakıldı. Misafirlikler ve bayramlaşma yasaklandı. Böylece 18 ay boyunca köyde tek bir vaka çıkmadı.



    AŞK OLSUN COVİD
    Tam kapanma denetimleri, yurdun dört bir yanında devam etti. Dün, İstanbul Avcılar'da bir genç, nişanlısına çiçek götürmek isterken yakalandı. Polislere nişan yüzüğünü göstererek izin isteyen gence 3 bin 460 lira ceza yazıldı.




        COVİD-19 Hindistan'da mutasyona uğradı. Daha öldürücü bir hal aldı! Can kayıplarının arttığı Hindistan'da dün 353 bin vaka çıktı! İngiltere'de de mutat alarm vardı. Başbakan Boris Johnson ülkede görülen Hint varyantıyla ilgili uyardı.



        "COVID-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bilinmeyenler var. Bu varyantın bir öncekinden daha bulaşıcı olduğu tespit edildi. Kısıtlamaları hafiflettik ancak konu bu varyant olunca, bazı zor seçimlerle karşı karşıya kalacağız" açıklaması yaptı.



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