Yatak odasında annesinin sevgilisini gördü 3 yerinden bıçakladı

Ankara'nın Altındağ İlçesinde annesi Badegül T. ile yaşayan lise öğrencisi Emre Toprak (19) akşam saatlerinde eve geldiğinde annesini, Sevgi isimli arkadaşı ve onun erkek arkadaşı ile birlikte alkol alırken gördü. Sabah'ın haberine göre; odasına giden 19 yaşındaki genç, bilgisayarın kulaklığını takıp oyun oynamaya başladı. Gece saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için odasından çıkan Emre, annesinin odasından sesler duyunca odanın anahtar deliğinden baktı. Annesinin yanında tanımadığı bir adamın olduğunu gören genç, kapıyı tıkladı.
Gecelikle dışarı çıkan annesinin yanındaki çıplak Enis Y. ise mutfağa doğru koşarak bıçak aldı. Enis Y.'nin elindeki bıçağı alan Emre Toprak, annesinin sevgilisini 3 yerinden bıçakladı. Yaşanan arbedede de elinden yaralanan liseli genci olay yerine çağırdığı arkadaşları sakinleştirdi. Emre Toprak'ın elindeki bıçağı alan ve kavgayı ayıran arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 19 yaşındaki Toprak hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi."