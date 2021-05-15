Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.05.2021 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2021 09:20
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı | 15 Mayıs hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bazı illerde yağış beklenirken İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğusunun, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı zamanla Trakya Kesimi yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 26°C
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Çatalca ve Silivri ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 28°C
    Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 28°C
    Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KONYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        YOZGAT °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 25°C
        Parçalı bulutlu

        KARS °C, 24°C
        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AĞRI °C, 25°C
        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 23°C
        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Terörist İsrail 10 Filistinliyi daha şehit etti
        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı | 15 Mayıs hava nasıl olacak?