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    • Yaşam
    • 15.05.2021 08:56
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    • 15.05.2021 08:56
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    ölüleri bile rahat bırakmadı! Cenazeleri karıştırdı

    , li ve lı iki cenazeyi karıştırdı. Skandalın bununla sınırlı kalmadığı ve toplamda 5 cenazenin karıştığı ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti üyesi tepki gösterdi

    İBB ölüleri bile rahat bırakmadı

    'de böbrek yetmezliği sebebiyle 1 Mayıs'ta hayatını kaybeden ve memleketi 'e gönderilen Gurbet Dadan'ın (60) cenazesinin, 'in cenazesiyle karıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Karışıklık ortaya çıkınca Sakarya'da defnedilen Gurbet Dadan, mezardan çıkarılarak memleketine gönderilmiş, Hatice Özmen'in naaşı da Sakarya'daki yakınlarına teslim edilmişti.

    TOPLAMDA 5 CENAZE KARIŞMIŞ
    Skandal olayın bununla sınırlı kalmadığı ve tarafından 5 cenazenin daha karıştırıldığı ortaya çıktı. Cenazelerin karıştırılmasına İBB Meclisi AK Parti Üyesi tepki gösterdi. Tuncer "Şu rezalete bakar mısınız? CHP'li İBB yönetimi 5 cenazeyi karıştırmış. Siirt'e gönderilen cenaze yanlış çıkmış. Vatandaş vefat eden yakınlarını dişlerinden ve yara izlerinden tanımak zorunda kalmış. Liyakat çok güzel bir şey değil mi PR'cı Ekrem İmamoğlu" dedi.

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    Haberler Yaşam İBB ölüleri bile rahat bırakmadı! Cenazeleri karıştırdı