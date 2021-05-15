Maket bıçağıyla alıkoyup çalışanına tecavüz etti! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkardı

İlk duruşması önümüzdeki ay Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak dava dosyasına konu olay geçen 14 Aralık gecesi yaşandı. İddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, web tasarım ve yazılım işleri yapan Onur Ateş, olaydan 11 gün kadar önce, yeni üniversite mezunu H. Ç.'yi işe aldı. Ateş, Gaziantep'te önemli bir iş aldıklarını belirterek H. Ç.'ye, "Birlikte gidebiliriz" dedi. Ç. de, mezuniyet diplomasını alabileceğini düşünerek teklifi kabul etti.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, 13 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Ateş, Ç.'yi evinden aldı. İkili bir süre sonra çalıştıkları ofise geldi. Ateş, bilgisayara virüs bulaştığını yaptığı işlerin kaybolduğunu belirterek, kısa süre sonra yola çıkacaklarını söyledi. Ancak, Gaziantep işinin oyalama amaçlı söylendiği saatler sonra ortaya çıktı. İkili gece 01.00'e kadar, Ateş'in belirttiği dosyaları hazırladı. Ç., ofisten çıkmak üzere olduklarını düşünerek mutfağı toparlamaya yöneldi.
MAKET BIÇAĞI ÇIKARDI
Bu esnada Ateş mutfağa geldi. Ç. mutfak tezgahını toparlarken Ateş arkasından sarıldı. Ç.'nin ağzını kapatan Ateş, bu esnada cebindeki maket bıçağını da çıkardı. Ateş, maket bıçağını, Ç.'nin boğazına dayadı. Uzun süre Ateş'in elinden kurtulmak için çabalayan Ç., bir süre sonra kurtulmayı başardı. Ancak Ateş, elindeki maket bıçağı ile hem Ç.'ye hem kendisine zarar vereceğini söyledi.