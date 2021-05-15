Maket bıçağıyla alıkoyup çalışanına tecavüz etti! WhatsApp mesajları her şeyi ortaya çıkardı

YERDE NEFESSİZ KALDI

Ateş, kamera açısının dışında kalan mutfakta H. Ç.'nin çıkmasına 2 saate yakın engel oldu. Ateş, bir süre sonra bu kez, ofisin ortasında Ç.'ye yönelik cinsel saldırıda bulundu. Ç.'nin ağzını kapatan Ateş, bir yandan da üstündeki giysileri çıkarmaya çalıştı. Ç.'nin bir an nefessiz kaldığını gören Ateş, öldüğünü düşünerek panikledi. Bu andan sonra Ateş, Ç.'ye yönelik eylemlerini sonlandırdı.

19 YIL HAPİS TALEBİ

Olayın olduğu gecenin sabahı H. Ç. doğrudan karakolun yolunu tuttu. Yapılan şikâyet başvurusu üzerine Ateş hakkında soruşturma açıldı. Savcılık talimatı ile hazırlanan bilirkişi raporu, Ç.'nin ifadesinde anlattıklarını doğruladı. Ateş hakkında "Basit cinsel saldırı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden al koyma' suçlarından 7 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.