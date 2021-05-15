Adana'da 2 yıl önce etüt merkezine giden Leyla Sevler (14), yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Nesrin Bugan yönetimindeki otomobil, Sevler'e çarptı.
Refüje savrulup, başını kaldırım taşına çarpan Leyla Sevler, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Bugan, serbest bırakıldı. Hakkında dava açılan sürücü, 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile, bir kez daha yıkıldı.
İÇ MİMARLIK İSTİYORDU
Acılı anne Gülzade Sevler, "Hangi anne vicdanı 4.5 yılı kabul eder? Kabul edemiyorum. Suç, benim kızımın değildi. Yüzde yüz karşı taraf suçluydu. Bu ceza bizi tatmin etmedi. Kızım iç mimar olmak istiyordu. Hayalleri elinden alındı" dedi.
ADINI YENİ ÇOCUĞUNA VERDİ
Anne Sevler, kızının ölümünden sonra dünyaya gelen ve aynı adı taşıyan 3 aylık kızı Leyla'ya sarılarak acısını dindirmeye çalıştığını ifade etti. "10 tane daha doğursam, onun yerini tutmayacak" diyerek gözyaşlarına boğuldu.