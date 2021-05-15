İÇ MİMARLIK İSTİYORDU

Acılı anne Gülzade Sevler, "Hangi anne vicdanı 4.5 yılı kabul eder? Kabul edemiyorum. Suç, benim kızımın değildi. Yüzde yüz karşı taraf suçluydu. Bu ceza bizi tatmin etmedi. Kızım iç mimar olmak istiyordu. Hayalleri elinden alındı" dedi.

ADINI YENİ ÇOCUĞUNA VERDİ

Anne Sevler, kızının ölümünden sonra dünyaya gelen ve aynı adı taşıyan 3 aylık kızı Leyla'ya sarılarak acısını dindirmeye çalıştığını ifade etti. "10 tane daha doğursam, onun yerini tutmayacak" diyerek gözyaşlarına boğuldu.