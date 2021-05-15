İstanbul'da ilginç bir olay meydana geldi. Taksim Meydanı'nda görevli zabıta ekipleri, geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere parfüm satmak isteyen seyyar satıcıyı engellemek istedi. Seyyar satıcı, kendisine müdahale eden ekiplere karşı koyunca arbede çıktı. Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, zabıta memurlarının şikayeti üzerine seyyar satıcıyı gözaltına alarak emniyete götürdü. Bu arada meydanda oturarak elindeki dürümü yiyen bir kişinin hemen arkasındaki arbedeye aldırış etmediği fark edildi. Vatandaş, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
ELLERİNİZ KIRILSIN
İstanbul Arnavutköy'de önceki akşam korkunç bir olay yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde bir parkın hemen yanında kavga çıktı. Yaklaşık 15 kişi, Sait Çakmak'a (19) tekme tokat saldırdı. Kaçmaya çalışan talihsiz genç, bir kişi tarafından bıçaklanarak katledildi. Çakmak'ın yakınları da olayın hemen ardından katilin evine silah ve havai fişekle saldırdı. İçeride şüpheli ve yakınlarının olduğu 20 kişi mahsur kaldı. Polisin müdahalesiyle kurtarılan kişilerden katil zanlısı gözaltına alındı. Kavgaya karıştıkları iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı.
DEHŞET BAĞIRA BAĞIRA GELDİ
Kastamonu Çatalzeytin'de yaşayan Emre A., önceki akşam husumetli olduğu kardeşi Oktay A.'nın evinin önüne gitti. Evinden çıkan kardeşler arasında başlayan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Emre A., yanında getirdiği av tüfeği ile kardeşinin üzerine yürüdü. Tartışmayı balkondan izleyen Oktay A.'nın eşi Aysel A., bağırarak müdahale etmek istedi. Bu sırada Emre A.'nın elindeki tüfek ateş alınca, çıkan saçmalar yengesi Aysel A.'ya (33) isabet etti. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Emre A., gözaltına alındı.