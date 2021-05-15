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    'da ilginç olay! Arbedeye aldırış etmeden dürüm yedi (Yaşam haberleri)

    'da ilginç bir olay meydana geldi. ’nda görevli zabıta ekipleri, geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere parfüm satmak isteyen seyyar satıcıyı engellemek istedi. Seyyar satıcı, kendisine müdahale eden ekiplere karşı koyunca arbede çıktı. Bu arada meydanda oturarak elindeki dürümü yiyen bir kişinin hemen arkasındaki arbedeye aldırış etmediği fark edildi.

    Son dürüm

    İstanbul'da ilginç bir olay meydana geldi. Taksim Meydanı'nda görevli zabıta ekipleri, geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere parfüm satmak isteyen seyyar satıcıyı engellemek istedi. Seyyar satıcı, kendisine müdahale eden ekiplere karşı koyunca arbede çıktı. Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, zabıta memurlarının şikayeti üzerine seyyar satıcıyı gözaltına alarak emniyete götürdü. Bu arada meydanda oturarak elindeki dürümü yiyen bir kişinin hemen arkasındaki arbedeye aldırış etmediği fark edildi. Vatandaş, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

    ELLERİNİZ KIRILSIN
    İstanbul Arnavutköy'de önceki akşam korkunç bir olay yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde bir parkın hemen yanında kavga çıktı. Yaklaşık 15 kişi, Sait Çakmak'a (19) tekme tokat saldırdı. Kaçmaya çalışan talihsiz genç, bir kişi tarafından bıçaklanarak katledildi. Çakmak'ın yakınları da olayın hemen ardından katilin evine silah ve havai fişekle saldırdı. İçeride şüpheli ve yakınlarının olduğu 20 kişi mahsur kaldı. Polisin müdahalesiyle kurtarılan kişilerden katil zanlısı gözaltına alındı. Kavgaya karıştıkları iddia edilen 28 kişi gözaltına alındı.

    DEHŞET BAĞIRA BAĞIRA GELDİ
    Kastamonu     Çatalzeytin'de yaşayan Emre A., önceki akşam husumetli olduğu kardeşi Oktay A.'nın evinin önüne gitti. Evinden çıkan kardeşler arasında başlayan tartışma büyüdü. Bunun üzerine Emre A., yanında getirdiği av tüfeği ile kardeşinin üzerine yürüdü. Tartışmayı balkondan izleyen Oktay A.'nın eşi Aysel A., bağırarak müdahale etmek istedi. Bu sırada Emre A.'nın elindeki tüfek ateş alınca, çıkan saçmalar yengesi Aysel A.'ya (33) isabet etti. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Emre A., gözaltına alındı.

        NE YAPTIN İPEK
        Alanya'da bir apartmanda yaşayan 32 yaşındaki İpek A.'nın yakınları, kendisinden haber alamayınca dün sabah saatlerinde evine geldi. Yakınları eve girdiğinde A.'yı kapıya kabloyla boynundan asılı buldu. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, İpek A.'nın intihar ettiğini belirledi.

        YETER ARTIK
        İstanbul         Büyükçekmece ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte 'göl sineği' olarak bilinen kronomid sinekler yine ortaya çıktı. İlçede oturanlar, balkon kapıları ile pencerelerini açamazken, ilaçlamanın yetersiz olmasından sitem etti. Sineklerden doları sokakta bile yürüyemediklerini söyleyen Yeter Turhan, "10 yıldır Büyükçekmece'de oturuyorum, sineklerden çok rahatsızım. Balkonda oturamıyoruz. Sokakta dahi yürüyemiyoruz. Sinekler gözümüze ve burnumuza giriyor" diyerek tepki gösterdi.

        BAYRAM KARDEŞLİĞİ KÖPRÜSÜ
        Türkiye         Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla ortak bir projeye imza attı. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar ile Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kurulması hedefiyle, Avrupa'dan 11 ülke 33 bölge ile Türkiye'den 33 kent kardeş ilan edildi. Proje kapsamında, Etkinlik kapsamında TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak bayram tebrik kartı çocuklara verilirken, şeker ve çikolata ikram ediliyor.

            'PİŞT' DİYEN YANDI
            İstanbul'da             durakta otobüs beklediği sırada minibüs şoförü tarafından sözlü tacize uğrayan B.Ö. adlı genç kadının şikâyeti üzerine emsal niteliğinde bir iddianame düzenlendi. Bayrampaşa'da durakta otobüs bekleyen 26 yaşındaki B.Ö., o sırada minibüsle yoldan geçen 29 yaşındaki M.F., tarafından 'pişt' sözüne maruz kaldı. B.Ö.'den karşılık almayan M.F. bu kez 'şişt' diye seslendi. Karakola giderek kayıt altına aldığı o anları gösterip şikâyetçi olan kadının ihbarı üzerine, kimliği belirlenen şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis talebiyle cinsel taciz suçlamasından iddianame hazırlandı. Atakan IRMAK

            PİKNİK YOLU KANA BULANDI
            Ankara'nın             Haymana ilçesinde, piknikten dönen aileleri taşıyan traktörün römorku devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ters dönen römorkun altında kalan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybetti. Yaralanan 18 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

            6 KATLI KORKU
            İstanbul             Şişli Esentepe'de bulunan 6 katlı bina, çatlama ve eğilme olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Bina sakinleri, eşyalarını alarak evlerini terketti. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

                BİR TALİHLİYE 136 BİN LİRA
                10                 bilen bir kişi, 135 bin 951 lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 551'er lira, 8 bilenler 215'er lira, 7 bilenler 42'şer lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.

                PROF'A KOMŞU DAYAĞI
                Tokat                 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut'un (50), evinde bayram temizliği yapıldı. Daha önceden husumetli olduğu komşuları E.G., G.G. ve İ.G., binanın otoparkında Barut'a "Çok gürültü yaptınız" diyerek saldırdı. Doktor eşi ve çocuğunun gözü önünde darbedilen Barut, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Barut, tedaviye alındı. Zanlılar kısa sürede yakalandı.
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                Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde!
                Haberler Yaşam İstanbul'da ilginç olay! Arbedeye aldırış etmeden dürüm yedi (Yaşam haberleri)