'PİŞT' DİYEN YANDI

İstanbul'da durakta otobüs beklediği sırada minibüs şoförü tarafından sözlü tacize uğrayan B.Ö. adlı genç kadının şikâyeti üzerine emsal niteliğinde bir iddianame düzenlendi. Bayrampaşa'da durakta otobüs bekleyen 26 yaşındaki B.Ö., o sırada minibüsle yoldan geçen 29 yaşındaki M.F., tarafından 'pişt' sözüne maruz kaldı. B.Ö.'den karşılık almayan M.F. bu kez 'şişt' diye seslendi. Karakola giderek kayıt altına aldığı o anları gösterip şikâyetçi olan kadının ihbarı üzerine, kimliği belirlenen şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis talebiyle cinsel taciz suçlamasından iddianame hazırlandı. Atakan IRMAK