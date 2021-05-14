Kayseri'de 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan kişilerin evini silahlarla bastı.
İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi 6153. Sokak üzerinde akşam saatlerinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu eve geldi. Şahısların eve gelmesiyle iki grup arasında çatışma çıktı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
3'Ü AĞIR 5 YARALI
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle binaya giren sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahla vurularak yaralanan 5 kişi, ekiplerce binadan çıkarılarak ambulansa bindirildi.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, bina önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler; olaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.