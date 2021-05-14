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    • Yaşam
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    • 15.05.2021 00:07
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    Silahlı ev baskını! Çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı

    'de husumetli iki grup arasında çatışma çıktı. ilçesinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan kişilerin evini bastı. Çıkan çatışmada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

    İHA
    Silahlı ev baskını!

    'de 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan kişilerin evini silahlarla bastı.

    İddiaya göre, Mahallesi 6153. Sokak üzerinde akşam saatlerinde 4 kişilik grup, aralarında husumet bulunan şahısların bulunduğu eve geldi. Şahısların eve gelmesiyle iki grup arasında çatışma çıktı.

    Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    3'Ü AĞIR 5 YARALI
    İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle binaya giren sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahla vurularak yaralanan 5 kişi, ekiplerce binadan çıkarılarak ambulansa bindirildi.

    Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri, bina önünde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler; olaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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