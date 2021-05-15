Gerçek Buz Lazer hakkında bilmeniz gereken her şey

Buz Lazer Soprano Ice, Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazlarını tanımlayan patentli bir marka. Dünyanın ileri gelene lazer firmalarından Alma Lasers tarafından üretiliyor ve seksenin üzerinde ülkede kullanılıyor. Distribütör firma tarafından ülkemizde Buz Lazer adı ile lanse ediliyor. Buz Lazer, konforlu ve etkili bir lazer epilasyon için uzun yıllar süren araştırmalar sonucu geliştirilmiş. Konforlu, çünkü neredeyse tamamen ağrısız bir lazer epilasyon sunuyor. Cildi -3 dereceye kadar soğutan patentli Ice Teknolojisi ile cildi sürekli serin tutuyor ve lazer ısısından kaynaklı ağrı hissedilmiyor. Tedavi başlığının safir ucu cilde temas ettiğinde buz gibi soğuk olduğu için cilt anında ferahlıyor, bu etkili soğutma tüm seans boyunca devam ediyor. Lazer epilasyon ağrısız bir şekilde buz serinliğinde tamamlanıyor.





Buz Lazer, SHR (Super Hair Removal) uygulama tekniği ile uygulanıyor. Patentli bu uygulama tekniğinde kıl kökleri kademeli olarak ısıtılıyor. Bu da Buz Lazer epilasyonun ağrısız olmasını sağlayan bir diğer önemli unsur. Tek tek atım yapan lazer epilasyon yöntemlerindeki gibi yoğun ısı hissedilmiyor ve cilt yüzeyi de korunmuş oluyor.

Etkili, çünkü 3 dalga boyuna sahip. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG dalga boylarının aynı sistemde olmasının avantajı ile kılın tüm anatomik yapılarını etkilemek mümkün oluyor. Farklı derinlikteki kıl kökleri hedeflenebiliyor. İnce kıllar dahil tüm kıl tiplerinde etkili sonuçlar alınıyor.

BUZ LAZER NEDEN BU DENLİ ÇOK TERCİH EDİLİYOR?

Buz Lazer patentli teknolojileri ile güvenli, ağrısız, etkili ve kalıcı lazer epilasyon sunuyor. 3 dalga boyunun avantajı ile tüm cilt tiplerinde güvenle uygulanabiliyor, tüm kıl tiplerinde etkili sonuçlar alınıyor. FDA (Food and Drug Administration) onayı bronz ten dahil olmak üzere tüm cilt tiplerini kapsıyor. Birçok klinik çalışma bronz ve esmer tenlerde güvenli olduğunu destekliyor. Ciltte yanık, renk değişimi ve leke riski olmadan Buz Lazer ile yaz aylarında lazer epilasyon yaptırmak mümkün oluyor. Üstelik güneşlendikten 1 hafta sonra uygulanabiliyor. Diğer lazer epilasyon yöntemlerindeki gibi minimum 1 ay kadar cilt renginin açılmasını beklemek gerekmiyor.

Buz Lazer ince kıllarda da etkili olduğu için özellikle yüz bölgesinde çok tercih ediliyor. Ayva tüylerinde herhangi bir aktivasyona, yayılmaya neden olmadığı için yüz lazer epilasyonunda güvenle uygulanıyor.

Buz Lazer erkekler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Erkekler tarafından tercih edilmesinde kuşkusuz ağrısız ve konforlu olmasının payı çok fazla. Özellikle sırt gibi geniş alanlarda ağrısız olması büyük konfor sağlıyor. Sırt masajı yaptırır gibi lazer epilasyon yaptırmak erkeler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Sakal üzeri, kulak içi, burun içi gibi erişilmesi güç alanlar için de çözüm sunan Buz Lazer, özel bir yüz ucuna sahip. Bu yüz ucu ile kaş arası dahil olmak üzere küçük alanlarda pratik bir şekilde lazer epilasyon yapmak mümkün oluyor.





TAKLİT VE SAHTE BUZ LAZER CİHAZLARINDAKİ TEHLİKELER NELERDİR?

Lazer epilasyon, her ne kadar estetik bir işlem gibi görünse de potansiyel riskler taşıyan tıbbi bir prosedürdür. Uzmanlar, lazer epilasyonun mutlak surette FDA onayına sahip cihazlarla uygulanması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Buz Lazer yukarıda sıraladığımız avantajları ile günümüz teknolojileriyle mümkün olan en kapsamlı lazer epilasyonu sunuyor. Etkili ve kalıcı sonuçları, güvenli ve ağrısız bir lazer epilasyon sunması ile günümüzün en gelişmiş lazer epilasyon yöntemi kabul ediliyor. Uygulandığı tüm ülkelerde en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi olarak zirvede kalmayı başarıyor. Durum böyle olunca da haliyle çok fazla taklit ediliyor. Her başarılı marka maalesef taklit edilme sorunu yaşıyor. Giyimden teknolojik aletlere kadar her alanda taklit markalarla mücadele ediliyor. Ve elbette taklit markalar, gerçek ürünlere göre çok daha ucuz fiyata satılıyor. Bu nedenle lazer epilasyon fiyatı araştırırken ucuz olmasına değil, hangi cihazla uygulama yapıldığına dikkat etmek daha doğru olacaktır.

Buz Lazer elde ettiği başarı ve yüksek marka değeri ile günümüzün en çok taklit edilen lazer epilasyon yöntemi. Bu nedenle sıklıkla sahte veya taklit Buz Lazer cihazları karşımıza çıkıyor. Buz Lazer patentli bir marka olduğu için taklit cihazlar bazen de küçük kelime oyunlarıyla karşımıza çıkıyor; buzlu lazer, buzlu başlık gibi. Oysa ilave bir veya birkaç harf çok şey değiştiriyor.

Gerçek Buz Lazer cihazları sadece Soprano Ice, Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazlarıdır. Bu üç cihaz dışında kalan ve Buz Lazer olduğunu iddia eden tüm cihazlar sahtedir. Birçoğu lazer cihazı bile olmayan ve hiçbir güvenlik kaydı bulunmayan bu cihazlarla yapılacak uygulamalarla sonuç almak mümkün olmamaktadır. 20 seans ve hatta bazen daha fazla uygulama yaptırmasına rağmen sonuç alamayan mağdur kişiler çıkıyor zaman zaman karşımıza. Ayrıca taklit cihazların ciltte yanık, renk değişimi, kalıcı iz ve leke gibi birçok sağlık problemine neden olabileceği unutulmamalıdır.

Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine tıbbi cihaz olarak kayıtlı olmayan cihazlarla yapılacak lazer epilasyonun sağlığı tehdit edebilecek sonuçları olabilir. Bu nedenle lazer epilasyonda ucuz yöntem yerine güvenli yöntem tercih edilmelidir.





GERÇEK BUZ LAZER YAPTIRDIĞIMIZDAN NASIL EMİN OLABİLİRİZ?

Buz Lazer, distribütör firma tarafından korunan patentli bir marka. Firma, Buz Lazer adını kullanan tespit ettiği taklit cihazlarla yoğun olarak mücadele ediyor. Koşulsuz müşteri mutluluğunu önemseyen firma, www.buzlazer.com web sitesinde Türkiye'deki tüm Gerçek Buz Lazer merkezlerini iller bazında listeliyor. Olası riskleri ortadan kaldırmak amacıyla üretici firmanın belirlediği kriterleri yerine getirmeyen merkezleri (cihaz bakımlarını zamanında yaptırmayan ve/veya orijinal yedek parça kullanmayan merkezler) listesinden çıkarıyor. Bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz; sadece Soprano Ice, Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazları gerçek Buz Lazer cihazlarıdır. Her 3 cihaz da FDA onayına sahiptir ve Sağlık Bakanlığı ÜTS sistemine tıbbi cihaz olarak kayıtlıdır.

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