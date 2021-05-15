İstanbul Bakırköy'de Mesut Öztürkmen, kendisinden saklanan boşanma aşamasında olduğu Hanna Butym'u (28) bulup takip ederek alışveriş merkezinde yakaladı.
Elindeki falçatayla eşine saldırarak yüzünü kesen Öztürkmen'i çevrede bulunan kişiler engelledi. Olayın ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Mesut Öztürkmen tutuklandı.
Olayın ardından 3 ameliyat olan ve yüzünde kısmi felç oluşan Hanna Butym, Mesut Öztürkmen'in kendisini defalarca kandırdığını ama çok sevdiği için bunlara katlandığını belirtti.