Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Eşi falçatayla saldırdı ym'un yüzünün bir kısmı felç kaldı!

    ’de boşanma aşamasındaki eşinin falçatalı saldırısına uğrayan ym’un yüzünün bir kısmı felç kaldı. Ama o yaşama azmini kaybetmedi. “Korkmuyorum, yaşamak istiyorum. ’yi seviyorum. Burada yaşayacağım” mesajını verdi.

    Türkiye'de yaşayacağım

    İstanbul Bakırköy'de Mesut Öztürkmen, kendisinden saklanan boşanma aşamasında olduğu Hanna Butym'u (28) bulup takip ederek alışveriş merkezinde yakaladı.

    Elindeki falçatayla eşine saldırarak yüzünü kesen Öztürkmen'i çevrede bulunan kişiler engelledi. Olayın ardından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yakalanan Mesut Öztürkmen tutuklandı.

    Olayın ardından 3 ameliyat olan ve yüzünde kısmi felç oluşan Hanna Butym, Mesut Öztürkmen'in kendisini defalarca kandırdığını ama çok sevdiği için bunlara katlandığını belirtti.

        TEK YAŞAMAK ÖLMEKTEN İYİ


        Eşinin sosyal medya hesapları üzerinden başka kadınlarla da görüştüğünü tespit ettiğini ve bunun üzerine ayrılmak istediğini söyleyen Butym, "Yaşamak istiyorum ve şu anda hayatı daha çok seviyorum. O yüzden yaşamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş hayatım da düzeliyor. Türkiye'ye de çok alıştım, burayı sevdim. 3 yıldır burada olduğum için arkadaş çevrem de var şu an burada yaşamak istiyorum. Kötü insanlar her yerde var. Yeni bir yaşama tek başına başlamak ölmekten daha iyi. Salgın olduğu için çalışmıyorum ama salgın bittikten sonra çalışacağım" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ali Babacan'ın ihanetinde yeni perde!
        Haberler Yaşam Eşi falçatayla saldırdı Ukraynalı Hanna Butym'un yüzünün bir kısmı felç kaldı!