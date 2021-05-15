

Eşinin sosyal medya hesapları üzerinden başka kadınlarla da görüştüğünü tespit ettiğini ve bunun üzerine ayrılmak istediğini söyleyen Butym, "Yaşamak istiyorum ve şu anda hayatı daha çok seviyorum. O yüzden yaşamaya çalışıyorum. Yavaş yavaş hayatım da düzeliyor. Türkiye'ye de çok alıştım, burayı sevdim. 3 yıldır burada olduğum için arkadaş çevrem de var şu an burada yaşamak istiyorum. Kötü insanlar her yerde var. Yeni bir yaşama tek başına başlamak ölmekten daha iyi. Salgın olduğu için çalışmıyorum ama salgın bittikten sonra çalışacağım" dedi.