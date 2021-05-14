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    • 14.05.2021 23:36
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    • 14.05.2021 23:41
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    'da acı olay! Evinde yangın çıkan engelli vatandaş hayatını kaybetti

    Son dakika haberleri... 'nun ilçesinde avı bir olay yaşandı. Evde çıkan yangında yalnız yaşayan engelli vatandaş hayatını kaybetti.

    AA
    Acı olay! Engelli vatandaş yangında...

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde avı bir olay yaşandı.

    Dağbelören köyü Demirci Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamdi Demir'e (70) ait evde yangın çıktı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Yangında, engelli olduğu öğrenilen Demir hayatını kaybetti.

    Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev ile Demir'e ait köy odası ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

    Olay yerine geldiğinde kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenen ve sinir krizi geçiren Hamide Ünver'e, sağlık ekipleri müdahale etti.

    Soğutma çalışmalarını tamamlayan İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri köyden ayrıldı.

        'BENİ KURTARIN' DİYE BAĞIRDI
        Köy sakinlerinden Kemal Ünver, yangının bir anda büyüdüğünü belirterek, "Evin penceresi var. Camın olduğu yere gelmiş 'beni kurtarın' diye bağırmış. Çocuklar duymuş gitmişler. 'At kendini aşağı' diye bağırmışlar ama atlayamamış. O sıra tüp patlamış ve hayatını kaybetmiş." dedi.

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