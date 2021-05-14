'BENİ KURTARIN' DİYE BAĞIRDI

Köy sakinlerinden Kemal Ünver, yangının bir anda büyüdüğünü belirterek, "Evin penceresi var. Camın olduğu yere gelmiş 'beni kurtarın' diye bağırmış. Çocuklar duymuş gitmişler. 'At kendini aşağı' diye bağırmışlar ama atlayamamış. O sıra tüp patlamış ve hayatını kaybetmiş." dedi.

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