Hafik ilçesine bağlı Çakmak köyünde oturan, eski muhtar Kadir Sarıpınar'ı geçen hafta kene ısırdı. Keneyi kendisi vücudundan çekip, çıkaran Sarıpınar, birkaç gün sonra rahatsızlandı.
DÜN SABAH HAYATINI KAYBETTİ
Hafik Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığı teşhisi koyulan Sarıpınar, ilk müdahalesi sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarıpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah yaşamını yitirdi. Kadir Sarıpınar'ın cenazesi, yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Çakmak köyünde toprağa verildi.
BELİRTİLERİ KORONAVİRÜSE BENZİYOR
KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın, KKKA'nın koronavirüsle benzer belirtiler gösterdiğini belirterek, "KKKA mevsimi başladı. Biz nisan sonu mayıs başlarında KKKA hastalıkları görüyoruz. Bu kenelerle bulaşan bir hastalık. Kene tutunduktan sonraki 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, vücut ağrısı, ishal gibi şikayetlerle hastalar başvurabiliyorlar.
Covid döneminde herkes köyüne, bağına, bahçesine gitti. Bu dönemde tarlada, bağda, bahçede oynayan çocuklar ve erişkinlerde kene tutunmaları olabiliyor. Dikkatli olmakta fayda var.