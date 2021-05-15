BELİRTİLERİ KORONAVİRÜSE BENZİYOR

KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın, KKKA'nın koronavirüsle benzer belirtiler gösterdiğini belirterek, "KKKA mevsimi başladı. Biz nisan sonu mayıs başlarında KKKA hastalıkları görüyoruz. Bu kenelerle bulaşan bir hastalık. Kene tutunduktan sonraki 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, vücut ağrısı, ishal gibi şikayetlerle hastalar başvurabiliyorlar.

Covid döneminde herkes köyüne, bağına, bahçesine gitti. Bu dönemde tarlada, bağda, bahçede oynayan çocuklar ve erişkinlerde kene tutunmaları olabiliyor. Dikkatli olmakta fayda var.