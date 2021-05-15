Ramazan İpek'in Melek İpek'i aldattığı Melike A.'ya da işkence uyguladığı ortaya çıktı

2012 yılında lise birinci sınıfa giderken Ramazan İpek ile sevgili olduklarını aktaran Melike A., "Ben Ramazan'ı seviyordum. Arada kavga edip, ayrılıp barışıyorduk. 2012 yılında Ramazan İpek'e ait bağ evinde rızamla anal ilişkiye girdik. 2012 yılı başlarında Ramazan İpek'in kardeşi Hüseyin İpek ile evlerine gittim. Ramazan İpek beni eşine, 'Hüseyin İpek'e kız kaçırdık, bu kız o' dedi. Ben bu evde kalırken Ramazan İpek bana evli olduğunu, eşinin hamile kalması sebebiyle evlenmek zorunda kaldığını söyledi" dedi.