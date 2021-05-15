Ramazan İpek'in Melek İpek'i aldattığı Melike A.'ya da işkence uyguladığı ortaya çıktı
Antalya'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31), kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla öldürdüğü 12 yıllık eşi Ramazan İpek'in (36), evliliğin ilk yıllarında karısını aldattığı Melike A.'ya (26) da hayatı zindan ettiği ortaya çıktı. Ramazan İpek'in, Melike A.'yı tekme tokat dövdüğü, zorla senet imzalattığı, bıçakla saçını kesip, "Şimdi saçını kestim, sonra boğazını keseceğim" dediği, başına silah dayayıp ölümle tehdit ettiği iddianameye yansıdı.
Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak halde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişip morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek, kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İpek, 107 gün tutuklu kaldıktan sonra 3'üncü duruşmada tahliye edildi.
'KARDEŞİME KIZ KAÇIRDIK' DİYE EVE GETİRDİ
Kamuoyunda Melek İpek gündeme gelirken, bir başka kadının, Ramazan İpek tarafından şiddete uğradığı ortaya çıktı. Savcılık iddianamesinde, Ramazan İpek'in, bir dönem eşini aldattığı Melike A.'ın ifadeleri de yer aldı. Melike A. ifadesinde, Ramazan İpek'in 2011 yılında sosyal medyadan kendisini eklediğini belirterek, normal arkadaş gibi sohbet etmeye başladıklarını söyledi.
2012 yılında lise birinci sınıfa giderken Ramazan İpek ile sevgili olduklarını aktaran Melike A., "Ben Ramazan'ı seviyordum. Arada kavga edip, ayrılıp barışıyorduk. 2012 yılında Ramazan İpek'e ait bağ evinde rızamla anal ilişkiye girdik. 2012 yılı başlarında Ramazan İpek'in kardeşi Hüseyin İpek ile evlerine gittim. Ramazan İpek beni eşine, 'Hüseyin İpek'e kız kaçırdık, bu kız o' dedi. Ben bu evde kalırken Ramazan İpek bana evli olduğunu, eşinin hamile kalması sebebiyle evlenmek zorunda kaldığını söyledi" dedi.
'AYRILMAK İSTEDİĞİMDE ŞİDDET GÖRDÜM'
Bu evde Melek İpek, Ramazan İpek ve Hüseyin İpek ile beraber yaklaşık 3 ay kaldığını aktaran Melike A., "Evde kaldığım süreçte Ramazan ile cinsel ilişki yaşamadık. Ama Ramazan İpek beni öpmeye çalışırken Melek İpek bunu gördü ve tartışmaya başladılar. Bir defasında da ben uyurken Ramazan İpek gelip yanıma yatmış, sabah uyandığımda yanımdaydı.