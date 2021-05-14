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    • Yaşam
    • 14.05.2021 08:50
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    • 14.05.2021 08:58
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    Morgda inanılmaz olay! Bir anda kontrolden çıktı keserle saldırdı! Yer:

    'de bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ait morgda inanılmaz bir olay yaşandı. Morg görevlisi Bülent Ağral, isimleri karıştırarak otopsiye yanlış cenaze gönderdi. Savcılığın talimatıyla polisler ifadesini almak için hastaneye gidince, Ağral tabut çakmak için kullandığı keserle polislere saldırdı.

    Morgda inanılmaz olay! Bir anda kontrolden çıktı saldırdı

    Morg görevlisi Bülent Ağral, iddiaya göre, adli vaka nedeniyle otopsiye gitmesi gereken cenazeyi yakınlarına teslim etti. Fakat, Bülent Ağral'ın otopsi için 'na yanlış cenazeyi gönderdiği ortaya çıktı.

    KİMLİK SORULUNCA ÇILDIRDI
    Yeniasır'ın haberine göre, durumun fark edilmesi üzerine olaya bakan savcı, karışıklığa yol açan morg görevlisinin ifadesinin alınmasını istedi. Savcılık talimatıyla hastaneye polis ekipleri gönderildi. Görev başında olan Bülent Ağral, polislerin kendisinin ifadesini almaya geldiklerini öğrenince bir anda öfkelendi.

    Kimlik sorulması üzerine çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Morg görevlisi Bülent Ağral, tabut çakmak için kullandığı keserle polislerin üzerine yürüdü. Yaşanan olay üzerine gözaltına alınan Bülent Ağral'ı korumak isteyen bir başka morg görevlisi Betül Altun, keseri saklamaya çalıştı.

    İKİ GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI
    Altun da, polis memuruna görev yaptırmama, direnme, hakaret suç delillerini yok etme ve gizleme suçlamasıyla gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinde tüm iddiaları reddeden Bülent Ağral adliyeye sevk edilirken, suç unsurunu saklamaya çalıştığı belirtilen Altun ise serbest bırakıldı.

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    Morgda inanılmaz olay! Bir anda kontrolden çıktı saldırdı
    Haberler Yaşam Morgda inanılmaz olay! Bir anda kontrolden çıktı keserle saldırdı! Yer: İzmir