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    • Yaşam
    • 14.05.2021 08:54
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    • 14.05.2021 09:02
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    'da film gibi olay! Düştüğü dere yatağında 5 gün sonra bulundu

    'da isimli filmini aratmayan bir olay yaşandı. Düştüğü dere yatağında ayağı kırılınca mahsur kalan ve 5 gün ölüm kalım mücadelesi veren 68 yaşındaki , sesini duyan vatandaşların ihbarı ile kurtarıldı

    128 Saat filmi gibi

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde "Kadın Yarı" olarak bilinen 20 metre derinliğinndeki dere yatağında dün saat 12.00 sıralarında "yardım edin" seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, sesin geldiği yerde 68 yaşındaki Mehmet Tığ'ın bulunduğunu tespit etti. Sağ ayağı kırık ve bitkin şekilde olan Tığ'a ilk müdahale bulunduğu yerde yapıldı.

    Sık ağaçlarla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirildi.

        Sedyeye itinayla bağlanan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı.

        Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Tığ, etrafındaki kalabalığı görünce kendisine yardım eden bir arkadaşından maske istedi.

        Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

            Tığ'ın dere yatağına 5 gün önce düştüğü ve susadığı anlarda bir kargının ucuna bağladığı pet şişe ile dereden su içerek hayatta kaldığı öğrenildi.
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            Haberler Yaşam Antalya'da film gibi olay! Düştüğü dere yatağında 5 gün sonra bulundu