Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde "Kadın Yarı" olarak bilinen 20 metre derinliğinndeki dere yatağında dün saat 12.00 sıralarında "yardım edin" seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, sesin geldiği yerde 68 yaşındaki Mehmet Tığ'ın bulunduğunu tespit etti. Sağ ayağı kırık ve bitkin şekilde olan Tığ'a ilk müdahale bulunduğu yerde yapıldı.
Sık ağaçlarla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirildi.