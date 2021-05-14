Boşanmak istediği kocasının alışveriş merkezi önünde pusu kurup yüzünü falçatayla parçaladığı Ukraynalı Hanna Butym, kendine yeni bir hayat kurdu. Cezaevindeki eşiyle boşanan Hanna, "Artık bambaşka bir Hanna'yım. Tüm yaşadıklarıma rağmen Türkiye'yi çok sevdim. Burada yaşamak istiyorum" dedi.
Hürriyet'in haberine göre; Ukraynalı Hanna Butym (28) ülkesinde turizm ve otelcilik okudu, iyi bir işi vardı. 2018 yılında Facebook'tan Mesut Öztürkmen'le (45) tanıştı. Mesut birkaç gün sonra Hanna'yı görmek için Ukrayna'ya gitti, 3 gün kaldı. Sonra Hanna'ya da Türkiye'ye gelmesi için ısrar etti. Hanna işinden izin alıp Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda Hanna'yı karşılayan Mesut, onu Kocaeli'ndeki evine götürdü. Birkaç gün içinde de evlendiler. Hanna bir daha Ukrayna'ya dönemedi. Mesut, İtalya'da futbol oynadığını ve ailesinin Gaziantep'te yaşadığını anlatmıştı. Bir gün Hanna'yı da alarak Gaziantep'teki köyüne gitti. Hanna bu gidişin, Mesut'un hiç parası olmadığı için olduğunu aylar sonra anladı. Köyde Mesut'un 3 de çocuğu olduğu ortaya çıktı. Hanna bu yalanı da kabullendi, çocuklara annelik etti. En küçük olan Hanna'ya anne demeye başladı. Hanna ilk dayağını da köyde yedi. Ancak onu da kabullendi.
'BOŞANIRSAN ÖLDÜRÜRÜM'
Mesut 7 ay sonra yeniden Kocaeli'ne dönmeye karar verdi. Bu kez çocukları da yanlarına aldılar. Mesut'un bir işi yoktu. Belediyelerden aldıkları yardımlarla geçinmeye çalışıyorlardı. Daha önce Hanna'nın çalışmasına izin vermeyen Mesut bu kez de "Çalış" diye baskı yaptı. Hanna bir kafede garsonluk yapmaya başladı. Ancak Hanna hem dayak hem de Mesut'un kendisine sürekli yalan söylemesi nedeniyle ayrılmaya karar verdi. Mesut daha önce defalarca "Benden boşanırsan seni öldürürüm" demişti. Hanna Ukrayna'daki annesini aradı, kendisi için uçak bileti almasını istedi. Giderken Mesut'a, annesini görmeye gittiğini söyledi.