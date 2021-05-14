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    Metrobüste rehine dehşeti! Sevgilisiyle kavga eden madde bağımlısı, şoförü ve yolcuları rehin aldı

    Sevgilisiyle kavga eden madde bağımlısı, şoförü ve yolcuları rehin aldı. Bir süre sonra serbest bıraktı. Polis, kesici aletle kendisine zarar veren saldırganı, ikna edip gözaltına aldı.

    Metrobüste rehine dehşeti!

    İstanbul 'de, . adlı madde bağımlısı yönüne giden metrobüste kız arkadaşı ile tartıştı. Aracı durduran 34 yaşındaki K., şoförü ve yolcuları rehin aldı.

    Saldırgan bir süre sonra herkesi serbest bırakıp kendini metrobüse kapattı. İhbar üzerine olay yerine polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

    Kesici aletle kendine zarar veren K. tüm çabalara rağmen araçtan inmedi. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilen zanlı, metrobüsü terketti. Polis tarafından gözaltına alınan K. ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Metrobüste rehine dehşeti! Sevgilisiyle kavga eden madde bağımlısı, şoförü ve yolcuları rehin aldı