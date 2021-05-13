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    • Yaşam
    • 14.05.2021 06:17
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    • 14.05.2021 06:17
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    SON DAKİKA: 'de feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü

    Son dakika haberi! 'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Olcay Canıtez, hayatını kaybetti.

    AJANSLAR
    Niğde'de gece yarısı feci kaza!

    'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Olcay Canıtez, hayatını kaybetti.


    ORTA REFÜJE ÇARPARAK TAKLA ATTI
    Kaza, geç saatlerde Yeşilburç köyü, çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre Olcay Canıtez yönetiminindeki 51 HT 383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Canıtez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Canıtez'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Niğde'de feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü